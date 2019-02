Metzingen Azubi-Speeddating im Zehn-Minuten-Takt

Metzingen / Regine Lotterer

Zehn Minuten sind keine besonders lange Zeitspanne. Und doch bietet sich in 600 Sekunden die Möglichkeit, mit einem anderen Menschen ins Gespräch zu kommen, einen ersten Eindruck von ihm zu gewinnen. Auf diese Weise könnte auch eine erfolgreiche berufliche Karriere beginnen. Wie das funktioniert, ist am Freitag in der Mensa im Schulzentrum Neugreuth zu sehen.

Zum ersten Mal gibt es dort ein so genanntes Azubi-Speed-Dating. 25 Unternehmen aus Metzingen und der näheren Umgebung haben ihre Teilnahme zugesagt. Vertreten sind alle Branchen, sagt Matthias Nowotny, Inhaber der Dialogmanufaktur, einer Agentur für Kommunikationsberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Er organisiert das Speed-Dating gemeinsam mit Dorothee Wörner von der Wirtschaftsförderung der Stadt Metzingen. Seit dreieinhalb Jahren, sagt Nowotny, setze seine Agentur das Konzept „Azubi-Speed-Dating“ erfolgreich in bislang zehn Städten um. „85 Prozent der Unternehmen melden sich wieder an“, erklärt er. Was er als klares Zeichen für den Erfolg seines Konzepts wertet.

Ab der achten Klasse

Die Betriebe hoffen, auf diese eher unkonventionelle Art und Weise Auszubildende zu finden oder Jugendliche zumindest für ihr Unternehmen zu interessieren. Gedacht ist das Speed-Dating für Schüler ab der achten Klasse, angemeldet haben sich etwa 120 Jugendliche. Sie werden vor den Treffen mit den Firmen intensiv gecoacht, wie Matthias Nowotny erklärt. Im Klassenverband lernen sie beispielsweise, wie sie während der jeweils zehnminütigen Gespräche Präsenz zeigen, um den anderen von sich zu überzeugen, mit ihrem Fachwissen, aber auch mit ihrer Körperhaltung. Denn während des Gesprächs zählt ausschließlich der Eindruck, den die Jugendlichen hinterlassen. Zeugnisse oder klassische Bewerbungsunterlagen bringen sie nicht mit. „Die Betriebe wollen die jungen Menschen kennenlernen“, erklärt Nowotny. Ist die Gesprächszeit abgelaufen, ertönt ein Gong, dann ist das Date zu Ende. Anschließend geben die Unternehmensvertreter den Schülern eine kurze Einschätzung. Die Betriebe können auch den Wunsch äußern, mit den Jugendlichen in Kontakt zu bleiben, etwa, um diesen später einen Praktikumsplatz anzubieten. „Das kommt häufig vor“, schildert Matthias Nowotny.

Maximal vier Gesprächstermine vereinbaren die Schüler im Vorfeld. Die überschaubare Zahl soll garantieren, dass sie sich auf ihre Dates auch ausreichend vorbereiten. Mit welchen Betrieben sie sich treffen, ist ihre Entscheidung, die Firmen dürfen den Wunsch der Jugendlichen nach einem Gespräch jedoch nicht ablehnen. Falls einige Schüler vor Ort feststellen, dass sie weitere Gespräche führen wollen, ist das kein Problem, erklärt Matthias Nowotny.

Training für die Zukunft

Natürlich, sagt Nowotny, laufe nicht jedes Treffen perfekt. Für manchen Schüler ist es das erste Bewerbungsgespräch seines Lebens, ein gutes Training also für die Zukunft. In jedem Fall, betont er, bringen die Jugendlichen die Courage auf, sich einer solchen Stresssituation auszusetzen und sie durchzustehen. Mitunter entdecken die Schüler dank des Speed-Datings sogar ganz neue Perspektiven für ihren weiteren Lebensweg. „Es geht auch darum, einen Bruch in der Schulkarriere zu verhindern“, sagt Nowotny. Schließlich schaffe nicht jeder das Abitur. Den Blick rechtzeitig auf einen Lehrberuf zu lenken, könne helfen, ein solches Scheitern zu verhindern.

Ein Mal, erinnert sich Nowotny, wurde sogar während eines Speed-Datings ein Lehrvertrag abgeschlossen. Ganz altmodisch per Handschlag. Die Schülerin konnte ihr Gegenüber nicht allein wegen ihres Wissens über den Betrieb überzeugen, bei dem sie eine Ausbildung absolvieren wollte, sie punktete auch mit ihrer Freundlichkeit. Das wiederum hatte sie vorab in den Coachings gelernt, dort üben die Schüler beispielsweise, ihre Gesprächspartner anzulächeln.

Das erste Metzinger Azubi-Speed-Dating beginnt am Freitag um 9 Uhr. Im Saal sind jeweils nur die Schüler, die gerade einen Gesprächstermin haben. Im Foyer ist ein Wartebereich eingerichtet, dort finden die Jugendlichen auch Vertreter der Agentur für Arbeit, die ihnen mit Informationen und Ratschlägen zur Seite stehen. Wer sich nicht angemeldet hat, aber dabei sein will, kann spontan vorbeikommen und Termine vereinbaren. An der Premiere beteiligen sich übrigens fünf Schulen, das Metzinger Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, die Schönbein-Realschule, die Neugreuthschule, die Gewerbliche Schule Metzingen und die Georg-Goldstein-Schule aus Bad Urach.