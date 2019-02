Ausbildung in Metzingen Interview: Azubi Speed-Dating in Metzingen

Interview: Azubi Speed-Dating in Metzingen

Ausbildung in Metzingen

Metzingen / Luisa Scheurer

Zahlreiche Schüler bekamen die Chance auf ein Speed-Dating-Bewerbungsgespräch mit mehreren Firmen ihrer Wahl. Organisiert von der Dialogmanufaktur und der Wirtschaftsförderung Metzingen konnte das Azubi-Speed-Dating zum ersten Mal in diesem Rahmen in der Mensa der Neugreuthschule stattfinden. Rund 23 Unternehmen suchten das Gespräch mit den Schülern, um sich die Chance auf neue Azubis und Praktikanten nicht entgehen zu lassen.

Wir hatten die Möglichkeit mit Selina Schenk, Ausbilderin der Kreissparkasse Reutlingen, zu sprechen und konnten so erfahren, was ihr wichtig bei den kurzen Bewerbungsgesprächen ist und weshalb sie diese für eine gute Chance für die Schüler hält. Selina Schenk ist unter anderem Ansprechpartnerin für die Auszubildenden der Kreissparkasse Reutlingen, hält Fachvorträge rund um das Thema Finanzwirtschaft und organisiert Bewerbungstrainings für Schüler.

Frau Schenk, was erhoffen Sie sich von den Speed-Dating-Gesprächen mit den Schülern?

Selina Schenk: Wir erhoffen uns potentielle neue Auszubildende und natürlich auch neue Praktikanten. Gerade hatte ich zum Beispiel ein Gespräch mit einer jungen Dame, dass wirklich toll war. Sie war sehr freundlich und gut vorbereitet, deswegen habe ich ihr direkt einen Praktikumsplatz angeboten.

Was ist Ihnen wichtig bei den kurzen Bewerbungsgesprächen?

Der erste Eindruck ist auf jeden Fall entscheidend. Wenn dieser stimmt, laden wir die Schüler gern zu einem Vorstellungsgespräch und dann gegeben falls für die Einstellungstests ein.

Frau Schenk, denken Sie, dass dieses Format des Azubi-Speed-Datings sinnvoll ist?

Das Speed-Dating ist eine tolle Möglichkeit für die Schüler, mit den Unternehmen in Kontakt zu treten. Es ist schön, dass man bei diesem Format einen persönlichen Eindruck von den Schülern erhalten kann, bei der die Noten nicht in erster Linie wichtig sind. Für die formale Einstellung brauchen wir diese später natürlich trotzdem, aber bei den Gesprächen ist das erstmal Nebensache.

Auch Regina Stramm, Fachberaterin für Kindertageseinrichtungen bei der Stadt Metzingen zeigt sich von der Idee des Azubi-Speed-Datings begeistert. Sie möchte freie Ausbildungsplätze für den Beruf als Erzieher, sowie Stellen für noch freie FSJ-Plätze füllen.

Frau Stramm, was erhoffen Sie sich von den Speed-Datings?

Regina Stramm: Wir möchten junge Menschen für unsere Arbeit gewinnen. Gerade im Beruf Erzieher gibt es leider einen hohen Fachkräftemangel und deswegen natürlich einen sehr hohen Bedarf.

Denken Sie, dass das über das Format des Azubi-Speed- Datings funktionieren kann, neue Leute für ihr Berufsfeld zu gewinnen?

Auf jeden Fall. Das sind junge Leute, die noch für alles offen sind und noch nicht so festgelegt in ihrem Denken sind. Diese Veranstaltung ist eine tolle Möglichkeit junge Menschen in den Beruf zu begleiten.

Worauf achten Sie bei einem Bewerbungsgespräch mit einem Schüler besonders?

Wichtig ist für mich die Haltung und die Selbstdarstellung der Schüler. Es ist allerdings auch schön, wenn sie sich offen zeigen und sich auf das Gespräch gut vorbereitet haben. Natürlich ist es in meinem Berufsfeld außerdem sehr wichtig, wie sie mit Menschen umgehen beziehungsweise sich diesen gegenüber verhalten.

Und wenn das alles passen sollte?

Dann laden wir die Schüler zu einem Vorstellungsgespräch und zu einer Hospitation ein.

Um auch einen Einblick auf die andere Seite des Geschehens zu erhaschen, haben wir außerdem mit den zwei Schülerinnen Lisa und Lena Knecht gesprochen, die beim Azubi-Speed-Dating teilgenommen haben.

Wie habt ihr euch auf das Azubi-Speed-Dating vorbereitet?

Lena Knecht: Ich habe erstmal im Internet geschaut, was für Ausbildungsberufe für mich infrage kommen und dann auf welche Firmen das passt, die beim Speed-Dating dabei sind. Anschließend habe ich mich über die Unternehmen, bei denen ich mich für ein Gespräch angemeldet habe, näher informiert. Wer ist der Vorstand, was sind wichtige Leitmotive, …

Findet ihr, dass zehn Minuten für ein Bewerbungsgespräch ausreichen sind?

Lena Knecht: Ich finde es auf jeden Fall ausreichend, da man sehr schnell merkt, ob es passt oder nicht. Wenn es gut läuft, kann man sich für ein neues Gespräch verabreden und wenn nicht, können zehn Minuten eine sehr lange Zeit sein.

Findet ihr, dass das Azubi-Speed-Dating hilfreich für euch war?

Lisa Knecht: Ganz klar. Es hat sehr viel gebracht und ist eine tolle Möglichkeit, um mit Unternehmen ins Gespräch zu kommen. Man kann ganz frei reden und die Noten sind dabei nicht so wichtig.

Also seid ihr zufrieden, wie es für euch heute gelaufen ist?

Lisa Knecht: Ja auf jeden Fall. Ich habe bereits einen Praktikumsplatz angeboten bekommen. Es war sehr entspannt in den Bewerbungsgesprächen und die Unternehmensvertreter waren sehr nett und offen, auch wenn man mal eine Frage nicht direkt beantworten konnte.

Lena Knecht: Ich fand es auch super und bin total zufrieden. Am Anfang war ich schon nervös, aber alles hat gut geklappt. Ich habe eine Empfehlung für eine Bewerbung bekommen und das Azubi-Speed-Dating hat echt Spaß gemacht.

