Dettingen Autoren und ihre Bücher einmal hautnah erleben

Zehn, neun, acht ...“: Der Countdown schallt so laut durch den Zillenhardt-Saal, dass er sogar draußen auf dem Marktplatz zu hören ist. Bei null geht es dann so richtig los. Andreas Hüging rennt durch den Saal, singt lauthals das Lied von „Roki“, dem „Freund mit Herz und Schraube“, er animiert die Kinder zum Mitsingen und Klatschen. Was diese auch ganz schnell machen. Nein, es ist kein Konzert, das an diesem Tag in Dettingen stattfindet, es ist Deutschunterricht der anderen Art.

Bücherei als Bildungspartner

Die Gemeindebücherei ist seit einigen Jahren offizieller Bildungspartner der Dettinger Schulen. In Kooperation mit der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen des Tübinger Regierungspräsidiums holen sie jedes Frühjahr Autoren für unterschiedliche Altersklassen nach Dettingen. Diese stellen ihre Bücher vor, oder bieten den Kindern sogar, wie Andreas Hüging, zusätzlich musikalische Lesungen mit einer Performance, die für beste Unterhaltung sorgen.

„Die Kinder und Jugendlichen bekommen so einen ganz anderen Bezug zu der Geschichte“, sagt Büchereileiterin Sabine Makram, denn so begegnen sie nicht nur dem Werk, sondern erleben hautnah einen Schriftsteller zum Anfassen und Ausfragen. Gerade in Zeiten, in denen die Literatur in Konkurrenz zu vielen anderen Medien steht, kann man auf diesem Weg das Interesse für Bücher wecken. „Einige bisherige Nichtleser sind tatsächlich nach einer solchen Autorenbegegnung in die Bücherei gekommen, um sich das Buch auszuleihen“, berichtet Makram. Auch die Ausleihzahlen der Bücher, die präsentiert werden, steigen jedes Jahr regelmäßig, was den Erfolg der Lesungen belegt.

In diesem Jahr ist es sogar gelungen, Autoren für alle Klassen, also von eins bis zehn, nach Dettingen zu holen. Das klappt nicht alle Jahre, auch wenn es stets das Ziel ist. Unter ihnen ist Anja Tuckermann, deren Roman „Mano“ in diesem Jahr in der zehnten Klasse Realschule sogar Prüfungsthema ist. Ein Glücksfall, wie Sabine Makram betont, denn so bekommen die Prüflinge nochmals einen ganz anderen Zugang zu dem Werk. Das Buch befasst sich mit Sintikindern im Nationalsozialismus und der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch die anderen Kinder- und Jugendbuchautoren sind bundesweit bekannt und erfolgreich.

Für die Kinder ist es eine wichtige Erfahrung, wenn sie in Büchern von Gleichaltrigen hören, und sich mit deren Erfahrungen und Lebenswegen auseinandersetzen können. Sie bekommen Einblick in andere Lebenswelten und befassen sich mit Dingen, die sie bisher nicht kannten. Und natürlich wird der Deutschunterricht auf diese Art um ein Vielfaches interessanter.

Das ist auch am Auftakt der Reihe zu spüren. Wenn Andreas Hüging die Schüler mitnimmt in die Welt seiner Bücher. Zum Roboter Roki oder zu Dingi und dem Containerdieb. Stets ist es mehr als eine reine Lesung. Er bringt all seine Talente auf ein Mal zum Einsatz, begeistert mit einer mitreißenden Performance. Er ist immer in Kontakt zum Publikum, setzt Showeffekte ein, erzählt, tanz und singt, und zwar bis wirklich alle im Saal mitmachen. Da macht Literatur dann wirklich allen Spaß.