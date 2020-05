Die Firma Bader erweitert die Events im Autokino in Grafenberg. Nicht nur Kinofilme, sondern auch Events mit Musik und Comedy nehmen immer konkretere Formen an. Am Samstag, 6. Juni, gibt es die Veranstaltung „Geri, der Klostertaler, meets Sarah-Ann.“

Schlagermusiker macht den Anfang

Geri wird von seinen Fans als „musikalisches Multitalent“ verehrt und für seine humorvollen Auftritte, bei denen der Vollblutmusiker immer alles gibt, geliebt. Höhepunkte seiner Shows sind Geris einzigartige Solos auf Saxophon, Panflöte, Dudelsack, Steirische, Alphorn und Didgeridoo.

Mittlerweile kann er auf über zehn erfolgreiche Jahre als Solokünstler zurückblicken: „Ich hab unglaublich viel erlebt mit meinen Fans und bin stolz darauf, wie wir vor allem in den letzten Jahren zusammengewachsen sind. Nun geht’s weiter auf der gemeinsamen Reise im Autokino, und darauf freue ich mich.“

Nach jahrelangen Erfahrungen in Cover-Bands in ganz Deutschland, besteht Sarah-Anns Repertoire mittlerweile aus Schlager, Oldies, volkstümliche Musik, Jodeln, Rock, Pop, Musical, Klassik und Jazz. Jedoch hat sie mittlerweile ihre eigene Musikrichtung gefunden. Seit März ist die zweite Single auf dem Markt.

Gottesdienste, Kultur und Konzerte

Auch Gottesdienste sind mit verschiedenen Kirchengemeinden geplant und finden an den Sonntagen, 7. Juni, 14. Juni und 5. Juli im Autokino Grafenberg statt.

Am Samstag, 20. Juni, ist ein italienischer Abend geplant. Erwartet werden ein italienisches Menü und italienische Klänge von Giovanni Taverna.

Der Juli startet mit der Partyband „Die Grafenberger“.

Kultursommer so gut wie möglich gesichert

Weitere Veranstaltungen mit Comedy sind ebenfalls im Juni und Juli geplant. Somit ist der Kultursommer nicht nur auf dem Cannstatter Wasen und am Flughafen Stuttgart gesichert, sondern auch in Grafenberg. Das erweiterte Autokino biete Platz für etwa 67 Autos.