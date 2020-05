Autokinos genießen Kultstatus. Die großen Zeiten dieser besonderen Art von Freiluftkino waren in den 1950er und 60er Jahren. Seit den Kinoschließungen wegen der Corona-Pandemie schießen an vielen Orten solche Kinos aus dem Boden. Auch das Grafenberger Bus- und Reiseunternehmen Bader ist am Freit...