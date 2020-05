Das Autokino in Grafenberg bietet ab dem 8. Mai mit aktuellen Kinofilmen, Evergreens sowie mit Künstlern aus Musik und Comedy ein buntes Programm für Jung und Alt an. Klein aber fein: In besonderer Atmosphäre bietet das Autokino Grafenberg Platz für 70 Autos.

LED-Wand in Kinoformat und Event-Kopfhörer

Die Kinofilme laufen über eine LED-Wand im Kinoformat 9x4 Meter, der Ton wird mit Event-Kopfhörer in die Autos übertragen. Die Kinovorstellungen sind:



● Mittwoch bis Sonntag: 20 Uhr

● Spätvorstellung: Samstag, 23 Uhr

● Familienkino: Sonntag, 16:30 Uhr.

Tickets gibt es nur Online - Maximal zwei Personen pro Auto

Tickets werden ausschließlich Online verkauft. Nicht ohne Ticket anreisen! Es sind derzeit maximal zwei Personen pro Auto zugelassen. Familien (2 Eltern + eigene Kinder bis 17 Jahre) bilden hierbei eine Ausnahme.

Autokino-Grafenberg: Am Freitag geht es los

Am kommenden Freitag, 8. Mai, geht es auf dem Geländer der Firma Bader-Reisen los, das Autokino-Grafenberg zeigt um 20 Uhr die Komödie „Fisherman´s Friends“.

Programm ab 8. Mai:

Freitag, 8. Mai

Fisherman´s Friends



Samstag, 9. Mai

20 Uhr: Skin

23 Uhr: Bad Moms



Sonntag, 10. Mai

16:30 Uhr: Mina und die Traumzauberer

20 Uhr: Der Spion von nebenan



Mittwoch, 13. Mai

20:00 Uhr: Captain Fantastic



Sonntag, 17. Mai

11 Uhr: Frühschoppen mit Simon Wild

Das Programm für die weiteren Wochen folgt in Kürze.

Snacks werden direkt ans Autofenster geliefert

Für Snacks und Getränke ist gesorgt, diese können per E-Mail vorab oder vor Ort bestellt und kontaktlos per Karte bezahlt werden. Alle Bestellungen werden direkt ans Autofenster geliefert. Das Autokino kann für Events außerhalb der Kinozeiten für eigene Veranstaltung gebucht werden. Am 17. Mai 2020 ab 11 Uhr Frühschoppen im Autokino mit Simon Wild. Weitere Informationen auf der Homepage www.autokino-grafenberg.de.

Autokino auch in Tübingen, Pfullingen, Göppingen und Ulm

Auch in anderen Städten Südwesten gibt es wieder Autokinos. Unter anderem in Tübingen, Pfullingen, Geislingen, Göppingen und Ulm.