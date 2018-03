Metzingen Auszeichnung für einen Metzinger

Metzingen / swp

Die Akademie für Gefahrenabwehr an der Landesfeuerwehrschule (LFS) Baden-Württemberg konnte jetzt ihren 1000. Teilnehmer begrüßen. Es handelte sich um den Metzinger Andreas Merz. „Wir freuen uns, dass wir Herrn Merz stellvertretend für alle Teilnehmer unserer Seminare „Danke“ sagen können für das große Interesse und die rege Teilnahme an unseren Veranstaltungen“, erklärte Thomas Fink, Leiter der Akademie. Die gute Resonanz zeige, dass die Angebote in der Feuerwehrwelt angenommen werden und zahlreiche Menschen erreicht würden.