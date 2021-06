Der Landkreis Reutlingen macht sich locker, Stück für Stück kehrt die Normalität zurück. Auch die Weingärtnergenossenschaft Metzingen-Neuhausen wagt nun den Neustart und bietet an der Äußeren Kelter nach langer Corona-Pause wieder Wein zum Mitnehmen an. Vor Ort sind die Wengerter an diesem S...