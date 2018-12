St. Johann Aufwind für engagierte Bürger

St. Johann / Nicole Wieden

Nachdem Ende November die beantragten Mittel für diverse Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an der Würtinger Schule sowie das Bürgerprojekt „Ein Platz für alle“ zunächst auf Eis gelegt wurden, hatte die Schulbegehung in der ersten Dezemberwoche eine vorweihnachtliche Läuterung zur Folge. Zumindest, so stellte Bürgermeister Florian Bauer gut gelaunt fest, zeigte sich das Gremium in der Frage, wie die im Haushalt jüngst entdeckte Million verwendet werden soll, ungewohnt einig: Sowohl für die Schule als auch für den Platz wurden zur großen Freude des anwesenden Lehrerkollegiums die ursprünglichen Zahlen wieder eingestellt.

Im Vorfeld der Sitzung war die Verwaltung im Gespräch mit Architekt Thomas Ott zu dem Schluss gekommen, dass die Erstellung eines neuen Raumkonzeptes die wohl sinnvollste Lösung sei, um die Grund- und

Werkrealschule auf Vordermann zu bringen. Einzelne Sanierungsmaßnahmen vorzunehmen und den Gesamtkomplex außer Acht zu lassen, sei langfristig nicht zielführend, konstatierte Bauer. Damit hat die ursprüngliche Streichung der Mittel kurioserweise dazu geführt, dass die Schule mit einer umfangreicheren Modernisierung rechnen kann, als von den Lehrenden überhaupt erhofft wurde.

Wie genau sich diese gestalten wird, ist noch offen. Nach Angaben des Architekten wird die Planerstellung vermutlich bis in die Sommerferien hineinreichen. Für den ersten Bauabschnitt sind drei bis sechs Klassenzimmer vorgesehen, weitere Abschnitte sollen Sanierungen am bestehenden Gebäude und möglicherweise den Bau einer Mensa beinhalten. Gebaut wird im kommenden Jahr jedenfalls noch nicht; die Planungsphase miteingerechnet ist mindestens mit einer Bauzeit von zweieinhalb Jahren zu rechnen.

Derweil stehen nun nach den Beschlüssen am Mittwochabend für den Mittelbau samt Physiksaal 50 000 Euro und für die mediale Ausstattung 68 000 Euro zur Verfügung. Die Belagssanierung auf dem Pausenhof sowie die Anschaffung einiger Kleinspielgeräte wurde mit 15 000 Euro berücksichtigt, weitere 80 000 sind für das Kleinspielfeld gedacht. Im Haushaltsplan beibehalten wurden die bereits beschlossenen 600 000 Euro für die Nachmittagsbetreuung. Hier hatte man sich im Herbst auf ein Gebäude in Holzständerbauweise gegenüber des Schulgebäudes geeinigt, weil der direkte Anbau aufgrund des Bebauungsplanes nicht möglich ist.

Da die Kinderbetreuung allerdings im neuen Gesamtkonzept der Schule berücksichtigt werden soll, stellt sich die Frage, wie in der Zwischenzeit ein geeignetes Provisorium aussehen könnte. Timo Herrmann und Rolf Rist gaben beide zu bedenken, dass mit einer Verzögerung der Bauzeit zwingend gerechnet werden muss und von kurzfristigen Lösungen daher abzusehen sei. Über die konkrete Gestaltung wird sich der Gemeinderat noch Gedanken machen. Um sich alle Optionen offen zu halten, bleibt der Betrag unverändert und kann gegebenfalls auch für die Schule verwendet werden.

Aufatmen können nach diesem Mittwoch auch all jene, die auf eine Umsetzung des „Platz für alle“ hoffen. Für das Projekte stellte der Gemeinderat 50 000 Euro ein, auch wenn zuvor eine längere Diskussion geführt wurde, wie hoch die Summe ausfallen sollte. Swen Schwober von den Freien Wählern zeigte sich skeptisch, ob der Platz vor der Festhalle tatsächlich von den Bewohnern aller Teilorte besucht werden würde: „Entstanden ist das Projekt aus einer Spielplatzinitiative für Würtingen“, erklärte er. „Und realistisch betrachtet wird der Platz nicht mehr sein.“ Martin Gutbrod dagegen verwies auf den Erfolg des Upfinger Spielplatzes und betonte, dass die großflächige Anlage eben nicht ausschließlich für Kinder geplant werde. Mit Blick auf die potentielle Fördersumme, deren Höhe in Zusammenhang mit der eingestellten Summe steht, einigte man sich zuletzt auf den höheren Betrag.

Neben den beiden Großprojekten wurden, wie bereits in der vergangenen Sitzung informell vereinbart, der Puffer für die Personalkosten und der Betrag für die Gebäudeunterhaltung erhöht. Insgesamt werden darauf 100 000 Euro verwendet. 6000 Euro erhält außerdem Gächingen für die Gestaltung seines Platzes vor dem Rathaus. Mit dem Restbetrag wird St. Johann seine Neuverschuldung verringern.