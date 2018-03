Metzingen Aufwendige Architektur für den großen Geldbeutel

Next

So sollen die Häuser aussehen. Ende 2019 werden sie bezugsfertig sein. © Foto: Grafik: Brutschin Wohnbau GmbH

47 Eigentumswohnungen entstehen zwischen Neuffener Straße und Noyon-Allee an der Straße „Im Förstlen“. © Foto: Thomas Kiehl

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Die Baugrube an der Neuffener Straße wird jeden Tag etwas tiefer. In einigen Monaten wird sie zwei Tiefgaragen für 73 Stellplätze beherbergen und als Fundament dienen für vier Häuser, die ein Investor aus Waiblingen dort bauen lässt. In Metzingen fehlt Wohnraum, das bemängeln seit Jahren immer wieder Verantwortliche aus der Stadtverwaltung, aber auch kommunalpolitisch Interessierte, insbesondere Mitglieder des Gemeinderats.

Der Mangel an bezahlbaren Wohnungen wird durch das Engagement der Firma Brutschin freilich nicht behoben, jedenfalls nicht direkt. Das gibt Sven Andrä, Projektentwickler bei Brutschin, unumwunden zu: „Nein, mit sozialem Wohnungbau hat das nichts zu tun.“ Die 47 Eigentumswohnungen sind eher etwas für den großen Geldbeutel. „Hochwertig“, nennt Andrä das, und dieses Attribut schlägt sich auch im Preis nieder. Die teuerste der zwölf Penthouse-Wohnungen mit vier Zimmern und riesiger Balkonfläche kostet knapp 800 000 Euro. Bezahlbar?

Sicher. Halt nicht für alle. Wobei auch teure Wohnungen den überhitzen Immobilienmarkt abkühlen helfen. Im Falle dieser Luxuswohnungen (die günstigste, zwei Zimmer mit knapp 50 Quadratmetern, kostet etwas mehr als 220 000 Euro) ist es nämlich so, dass einige Käufer ihr Einfamilienhaus in Metzingen veräußern, um sich die neue Immobilie leisten zu können. Es wird also etwas Günstigeres dadurch frei. Diese Kunden, sagt Sven Andrä, trennen sich von ihrem Häuschen vor allem wegen der dort nicht vorhandenen Barrierefreiheit, die bei allen neuen 47 Wohnungen gegeben ist. Von der Tiefgarage geht es mit dem Aufzug auf alle Etagen. Stufenloser Zugang nennt sich das im Fachjargon.

Und weil die künftigen Bewohner ihren Garten vermissen könnten, haben die Wohnungen Balkone oder Dachterrassen, zudem wird um die vier Gebäude eine Grünfläche angelegt, denen die Architekten den Namen „Metzinger Park“ gegeben haben. Das soll auch ein bisschen an das bis vor wenigen Monaten an der Stelle stehende Haus erinnern. Es handelte sich um ein Einfamilienhaus, um das herum viele Bäume standen. Andere Interessenten sind typische Kapitalanleger, die die neu erworbene Immobilie zunächst zehn bis 15 Jahre vermieten, dann selbst einziehen.

Die Sorge, dass bis dahin die ersten Wohnungen bereits wieder renoviert werden müssen und dafür wieder Kosten anfallen, sei unberechtigt, sagt Andrä. Die Eigentümer bilden Monat für Monat Rücklagen. Pro Quadratmeter 80 Cent, die summieren sich mit den Kosten für Hausmeister und Winterdienst sowie Aufzugwartung auf etwa drei Euro. Wer eine 100 Quadratmeter große Wohnung kauft, zahlt also monatliche Nebenkosten in Höhe von 300 Euro.

Künftig werden auch Luxus-Bauunternehmer einen bestimmten Prozentsatz ihrer Neubauten für sozialen Wohnungsbau bereithalten: „Der Druck ist da“, sagt Sven Andrä, „dieser Verantwortung stellen wir uns.“ Die Antwort auf die Frage, ob eine solche Durchmischung innerhalb eines Quartiers funktionieren kann, überlässt der Projektentwickler den Stadtplanern und Kommunalpolitikern: „Ich bin da mal gespannt, wie sich das entwickelt.“

Fast die Hälfte der Wohnungen ist bereits verkauft, Ende 2019 werden sie bezugsfertig sein.