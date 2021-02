Bad Urach mausert sich offenbar zum Stammgast in der Tagesschau. Am gestrigen Freitagabend jedenfalls hatte die Stadt erneut einen prominenten Auftritt in der Hauptausgabe von Deutschlands meist gesehener Nachrichtensendung um 20 Uhr. Kurz vor Ende der von Nachrichtensprecher Constantin Schreiber moderierten Sendung tauchte hinter ihm ein abendlich beleuchtetes Panorama der Stadt am Fuße der Alb auf. Das Foto bebilderte die Anmoderation der Wettervorhersage für den heutigen Samstag, 13. Februar.

Foto stammt erneut von Markus Flammer

Bereits kurz vor Weihnachten nutzte die Tagesschau eine Ansicht vom weihnachtlich beleuchteten Uracher Marktplatz für den selben Zweck. Wie damals, so stammte das gestern gezeigte Foto erneut vom Bad Uracher Markus Flammer. Die winterliche Stadtansicht fotografierte er, eigenen Angaben zufolge, kürzlich von einer Aussichtsbank am Sanatoriumsweg.