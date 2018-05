Segelflug Auf Rekordstart folgt leichter Punktverlust

Grabenstetten / swp

Nach dem Sieg in der ersten Runde der Zweiten Segelflug-Bundesliga lasteten große Erwartungen auf den Schultern der Grabenstetter Segelflieger. Motivation und Einsatz waren auch in Runde zwei am vergangenen Wochenende reichlich vorhanden, doch unter dem Strich schafften es die Flieger von der Vorderen Alb nicht, die Führung zu verteidigen.

Gemischte Wettervorhersagen

Schon am Samstag gingen trotz gemischter Wettervorhersagen und nach Regen am Morgen mehrere Piloten an den Start. Entlang der westlichen Alb und mit einem kurzen Ausflug in den Südschwarzwald schaffte Patrick Kutschat dabei mit 79 Stundenkilometern den schnellsten Flug – gerade mal etwas mehr als die Hälfte der außergewöhnlichen Geschwindigkeit in der vorherigen Woche. Trotz Sonnenschein und angenehmen Temperaturen löste die Luftschichtung keine besonders starken Aufwinde aus.

Doch die Liga wird nicht nur an den Ausnahmetagen, sondern auch bei mäßigen und durchschnittlichen Bedingungen entschieden. Der Sonntag brachte etwas bessere Voraussetzungen mit und so setzte Katrin Pfleiderer noch eine Schippe drauf. Zwar war sie anfangs noch tief und langsam in Richtung Westen unterwegs, doch im Laufe des Nachmittags fand sie über der Alb starke Aufwinde und kam in Höhen bis 2700 Meter schnell voran.

Schnellster Flug

Mit durchschnittlich 90 Stundenkilometern gelang ihr so der schnellste Flug des Wochenendes für die Fliegergruppe. Den dritten Flug für die Liga-Wertung lieferte Christian Fisahn mit durchschnittlich 72 km/h. Zusammengerechnet reichte das diesmal nicht für eine Top-Platzierung. Platz 10 für Grabenstetten brachte dennoch einige wertvolle Punkte für die Wertung.

Der Rundensieg ging verdient an den Aufsteiger SFG Steinwald aus der Oberpfalz, der sich mit bis zu 112 Stundenkilometer über Thüringer Wald und Fichtelgebirge klar vom Rest des 30 Vereine umfassenden Teilnehmerfeldes absetzen konnte. Platz zwei ging nach Hofgeismar (Nordhessen), Platz drei nach Gifhorn bei Wolfsburg (Niedersachsen).

Nun auf Rang drei

In der Tabelle zogen zwei Clubs an Grabenstetten vorbei: Die Rundensieger aus Steinwald und die Alb-Konkurrenten vom FSV Gerstetten, die beide Runden in den Top-5 abgeschlossen haben. Damit steht Grabenstetten in der Gesamtwertung der Zweiten Segelflug-Bundesliga nun auf Rang drei.