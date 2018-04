Riederich Auf der Suche nach Plätzen

Riederich / Anne Laaß

Die Anforderungen haben sich im Bereich der Kinderbetreuung geändert, das wurde in der Bürgerversammlung in der Riedericher Gutenberghalle mehr als deutlich. Bürgermeister Tobias Pokrop klärte über die derzeitige Situation in der Gemeinde auf. Das Angebot wurde nach einer Umfrage bei den Eltern angepasst, und dies nicht nur ein Mal. Heraus kam, dass mehr Plätze in der Ganztagsbetreuung und in der Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten entstanden sind. Kritisch ist jedoch, dass diese beiden Gruppen nicht so viele Kinder aufnehmen können wie eine mit Regelöffnungszeiten. Hinzu kommt, dass Kinder einen Anspruch auf einen Platz haben. Das sorgt für einen Platzmangel und für verärgerte Eltern.

Diese Situation führt zur Schaffung einer neuen Gruppe, um kurzfristig zu reagieren. Wichtig ist dabei, nicht wieder Plätze zu verlieren. Daher handelt es sich um eine sogenannte Mischgruppe, sie umfasst alle drei Betreuungsvarianten. Nach verschiedenen Überlegungen, wo und wie man die zusätzliche Gruppe unterbringen könne, fiel die Wahl auf den Kindergarten „Weiherstraße“. Pokrop machte in seiner Rede deutlich, dass es sich hierbei um eine Interimslösung handelt. „Uns ist bewusst, dass wir kurzfristig handeln müssen“, so der Bürgermeister weiter. Über das zusätzliches Personal habe zudem der Gemeinderat schon entschieden (wir berichteten). Die Gruppe soll bereits bis Ende September entstehen.

Die Dringlichkeit sei gegeben, denn beispielsweise der Kindergarten „Auf der Raise“ arbeite mit Kompromisslösungen. Er wurde gebaut, als Kindergärten noch nichts mit mit Essen oder Schlafen zu tun hatten, erklärte der Rathauschef. Heute wird der Gruppenraum kurzerhand zu einem Essensraum für die Kinder, der aber später wieder für seinen eigentlichen Zweck umgebaut wird. „Wir müssen die Betreuungssituation in den Griff bekommen“, betont Pokrop. Schließlich sei es auch für die Rathausmitarbeiter keine Freude, zu diskutieren, ob ein Bedarf besteht. Zudem gibt es in allen drei Einrichtungen einen Sanierungsbedarf, merkte Pokrop an und ergänzt: „Braucht es drei Einrichtungen oder vielleicht eher eine?“ Aus rein wirtschaftlichen Gründen würde sich ein Kinderhaus in der Gemeinde lohnen: So würde es eine Leitung geben, und es müsse nicht mehr, wie es zurzeit der Fall ist, in allen drei Einrichtungen immer der Mindestpersonal­schlüssel anwesend sein. Die Schwierigkeit ist jedoch, ein geeignetes Grundstück zu finden.

Nachdem die grundlegendsten Dinge zum Thema erklärt wurden, war es an den Bürgern, Fragen zu stellen. Als erste trat Bettina Löffler in ihrer Funktion als Elternvertreterin ans Rednerpult. „Es ist schön, dass die Gemeinde reagiert“, sagte sie. Man wisse das sehr zu schätzen. Aber, „wir wissen auch, dass es Stellen braucht.“ Sie verweist auf die verkürzte Öffnungszeit des Kindergartens „Auf der Raise“, die von 47 auf 40 Stunden reduziert wurde, weil es einen Personalmangel gebe. „Bis wann sollen denn die offenen Stellen besetzt werden?“, fragte Löffler den Bürgermeister. Ein Datum könne er nicht nennen, sagte Pokrop. Der Mangel an Fachkräften ist zudem kein Geheimnis, hinzu kommt, dass mancherorts bereits ein sogenanntes „Kopfgeld“ auf Erzieherinnen ausgesetzt wird, die ihren Arbeitsplatz wechseln. Die Gemeindeverwaltung sei bemüht, schnellstmöglich qualifizierte Fachkräfte einzustellen.

Eine Mutter merkte zu diesem Thema an, dass sie aufgrund der verringerten Öffnungszeiten überlegen muss, wie sie ihre vereinbarte Arbeitszeit schaffen soll und nun gezwungen ist, selbst zu reduzieren. Pokrop verwies im Gegenzug auf die Investitionen, die die Gemeinde bereits in die Kinderbetreuung getätigt hat. Er merkt an, dass der Betreuungsanspruch es den Kommunen nicht leichter macht, da sie die Kosten tragen. Eine konkrete Antwort, wann sich die Verhältnisse ändern werden, blieb er schuldig. Für die Eltern war das nicht ausreichend. Sie fühlten sich nach der Bürgerversammlung so ratlos wie zuvor.