Metzingen Auf den Spuren des Weines

Metzingen / swp

„Mit allen Sinnen genießen“ heißt es bei der 8. Biosphärenwoche vom 12. bis 20. Mai. Um erlebbar zu machen, was hinter dem Begriff Biosphärengebiet alles steckt, warten in dieser Zeit mehr als 70 Aktionen und attraktive Angebote auf Groß und Klein. Mit dabei sind auch Wein­erlebnisführer Kurt Mende und Martin Schadenberger vom Förderkreis Metzinger Keltern und zwar an den Sonntagen 13. und 20. Mai jeweils mit einer unterhalt­samen und informativen Führung durch die beiden Metzinger Weinberge. „Wege zum Wein – über den Metzinger Vulkanweinberg“ ist das Motto am 13. Mai. Dabei erfährt man von Kurt Mende unter anderem, was der vulkan­ische Boden für einen Einfluss auf die Qualität der Reben hat. Außerdem erklärt er, was der Begriff „Erziehung“ mit dem Weinberg zu tun hat und warum sie notwendig ist. Zudem erklärt er, was es mit der Biodiversität auf sich hat. Als krönenden Abschluss können verschiedene Hofsteig-Weine bei der Herbstkelter (Äußere Kelter) verkostet werden. Gestartet wird um 14 Uhr an der Bahnstation in Neuhausen, die Führung dauert rund drei Stunden.

Die zweite Wanderung mit Martin Schadenberger, am Pfingstsonntag, 20. Mai, startet um 14 Uhr im Weinbaumuseum am Kelternplatz und endet auch hier. Dabei können Metzinger Weine oder Sekte ausprobiert werden. An diesem Tag findet am Kelternplatz auch der Metzinger Kunstmarkt statt.

Für die Teilnahme an den Führungen wird ein Unkostenbeitrag erhoben; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.