Dettingen Auf dem Weg zum Aufenthaltsort

Von Anja Weiß

Die Büchereien befinden sich landauf, landab im Wandel. Das Leseverhalten hat sich geändert, das gedruckte Buch hat Konkurrenz bekommen – von E-Books, dem Internet oder anderen neuen Medien. Damit stehen auch die Büchereien vor neuen Herausforderungen, sie müssen ihre Angeboten ändern und verbessern, wenn sie weiterhin bestehen wollen. Um die Wünsche der Nutzer einschätzen zu können, erstellt das Regierungspräsidium in Zusammenarbeit mit den Bibliotheken regelmäßig Fragebogen. Auch in Dettingen ist eine solche Besucherbefragung gemacht worden, die vor Kurzem ausgewertet worden ist.

Sachbücher rückläufig

Eines der klarsten Ergebnisse: Die meisten Nutzer kommen gezielt, um Bücher auszuleihen. Der überwiegende Teil versorgt sich mit Lektüre für die Freizeit, der Sachbuchbereich nimmt hingegen stetig ab, wenn, wird er von Schülern oder für die Ausbildung genutzt. Daraus folgt für Büchereileiterin Sabine Makram, dass der Sachbuchbereich in Zukunft zurückgefahren wird. „Hier gab es einfach wahnsinnige Veränderungen,“ sagt sie, viele nutzen lieber das Internet, um an aktuelle Sachinformationen zu kommen. Apropos neue Medien: Auch die halten verstärkt Einzug in die Büchereien. So gibt es in Dettingen freies WLAN, man ist an die E-Ausleihe angeschlossen, es gibt also E-Books und E-Paper sowie Internetplätze.

Was Sabine Makram gerne ausbauen würde, ist die Verweildauer in der Bücherei. Viele Leser kommen mehrmals pro Monat gezielt, um Literatur zu holen und dann gleich wieder zu gehen. „Ich würde die Bücherei gerne als Aufenthaltsort etablieren.“ Ideen dafür wurden bereits umgesetzt: Eine Kaffeemaschine, an der man zum Selbstkostenpreis Getränke bekommt oder ein Platz mit Sitzsäcken. „Das hat dann gleich eine andere Chill-Qualität“, ist Sabine Makram überzeugt. Außerdem dürfen die Leser gerne auf dem begrünten Balkon Platz nehmen. Kurz: Es soll nicht still und ernst zugehen wie in Forschungsbibliotheken, vielmehr soll die Bücherei ein lebendiger Ort sein, an dem Alte und Junge sich austauschen, reden, lesen und spielen können. So wie dies ein privater Stricktreff seit Jahren macht, der sich regelmäßig in der Bücherei einfindet.

Auch was die Buchwünsche angeht, haben die Leser übrigens ein Wörtchen mitzureden. Vor der Tür steht immer wieder eine Wunschbox, in die man seine Titelwünsche werfen kann, oder man teilt sie direkt den Mitarbeitern mit. Oft werden die Bücher bestellt, wenn sie ins Programm passen.

Im Romanbereich ist man bemüht, so aktuell wie möglich zu sein, von den erfolgreichsten Bestsellern gibt es meist mehrere Exemplare. Dennoch kann es sein, dass das Buch nicht im Regal steht, da hilft dann, vormerken lassen. Die Resonanz der Umfrageteilnehmer war übrigens gut, die meisten lobten die Atmosphäre und die Mitarbeiter, „so wie wir es gerne haben“, sagt Makram. Auch die Altersstruktur der Leser kann sich sehen lassen, vom Kleinkind bis zum 90-Jährigen ist alles vertreten. Doch Sabine Makram würde sich auch über konstruktive Kritik freuen, damit die Bücherei auch künftig attraktiv bleibt. Wer Anregungen habe, egal welcher Art, darf diese also gerne mitteilen.