Neckartenzlingen Auf dem „Sprungbrett Zukunft“

swp

Auf der Grundlage der „Vereinbarung über den Ausbau von Bildungspartnerschaften zwischen Schulen und Unternehmen in Baden-Württemberg“, haben das Gymnasium Neckartenzlingen und die AOK Neckar-Fils jüngst eine Vereinbarung unterzeichnet, mit dem Ziel, ihre Partnerschaft aufzubauen und zu pflegen.

Mit der Kooperation erweitert das Gymnasium Neckartenzlingen seine berufsorientierte Initiative „Sprungbrett Zukunft“. Die Schüler erhalten nicht nur die die Möglichkeit die Vielfalt der Berufswelt anhand praktischer Bildungsprojekte zu erfahren und eine Orientierung bei der Berufsfindung zu erhalten, sondern es werden ihnen auch Grundlagen für eine handlungsorientierte Gesundheitsbildung vermittelt. Dies sind zwei wertvolle Bausteine in der Erfüllung der Leitperspektiven „Berufliche Orientierung“ und „Prävention und Gesundheitsförderung“ des Bildungsplans 2016 des Landes Baden-Württemberg.

In Anwesenheit von Schulleiterin Barbara Teufel-Krischke, Elternvertreterin Susanne Storz, einer Vertreterin der Fachschaft Gemeinschaftskunde sowie den für Berufsorientierung zuständigen Kolleginnen haben Anna-Lena Winter (Schulmarketing) und Indra Pietsch (Gesundheitsförderung) von der AOK Neckar-Fils die geplanten Kooperationsvorhaben im Detail erläutert. Im Rahmen verschiedener Trainingsprogramme (Benimm- und Bewerbertraining) haben die Schüler die Möglichkeit, ihr Verhalten im geschäftlichen Kontext zu üben und Erfahrungen in beispielsweise Assessmentcentern zu sammeln. Ganz besonderen Charme wird auch die Durchführung des Spieles Ludoki haben. Hier werden mittels Entwicklungsspielen aus verschiedenen Themenbereichen die Herausforderungen aus der Realität in ein Spiel verpackt zum spielerischen Erlernen von mehr Überzeugungskraft, Selbstverantwortung und Leichtigkeit.

Ein weiterer großer Baustein der Bildungspartnerschaft wird die Durchführung des innovativen Projektes zur aktiven Gesundheitsbildung „Science Kids“ sein. Ein Projekt bei dem die Schüler lernen und erforschen, was gesund ist. Durch eigenes Ausprobieren setzen sie sich altersgemäß mit den Themen Ernährung, Bewegung und seelischem Wohlbefinden auseinander.

Das Gymnasium Neckartenzlingen und die AOK Neckar-Fils sehen der Partnerschaft mit großem Optimismus entgegen und freuen sich auf die aktive Zusammenarbeit.