Metzingen Architekten im Wohntraum

Metzingen / Wieland Lehmann

So manche Träume lassen sich nur mit außerordentlichem Engagement und Tatkraft auch verwirklichen. Der „Wohn(T)raum Sannental“ – das Mehrgenerationenhaus in Metzingen, hat einen beziehungsreichen Namen. Die Teilnehmer der Tour der Reutlinger Gruppe der Architekturkammer Baden-Württemberg erlebten am Samstag in der Sieben-Keltern-Stadt ein Wohngebäude, das wahrlich alle Attribute eines Traums in sich hat. Ausgehend von der bürgerbeteiligten „Zukunftswerkstatt 2020“ bildete sich 2009 ein Team „Soziale Lebenswelt“, das sich auch für ein Mehrgenerationenhaus stark machte. Die Verwirklichung war allerdings eine beachtliche Herausforderung.

Verein entstand 2013

Die Teilnehmer der Tour unter Leitung von Christopher Schenk, Vorsitzender der Reutlinger Gruppe der Architekturkammer Baden-Württemberg, erfuhren von Architekt Heinz Neudeck-Mützel, Wolfgang Brodbeck, dessen Firma Generalauftragnehmer für das Haus war, und Albin Gugl, einem der Geschäftsführer der Bauherrengenossenschaft, welcher Weg gegangen werden musste, um einen solchen Traum zu verwirklichen. Es begann mit der Grundstücksfrage.

Mit Unterstützung der Stadtverwaltung konnte die noch lose Interessengemeinschaft das Grundstück des ehemaligen Kindergartens in der Sannentalstraße und ein angrenzendes Gewerbegebiet für den Bau in Betracht ziehen. Mit der Firma Cityplan fand man einen Partner, der das Risiko nicht scheute, bis zur Gründung einer Wohneigentümergemeinschaft die nötigen Voraussetzungen für die Realisierung des Projekts zu gewährleisten. Der Verein, gegründet im Sommer 2013, erarbeitete ein Konzept, im Februar 2014 unterzeichneten acht Parteien den Vertrag als Gesellschaft bürgerlichen Rechts für die Planung des Gebäudes. Mit Heinz Neudeck-Mützel als Bauträger und Generalplaner entschied man sich für einen Architekten, der ebenfalls ein finanzielles Risiko nicht scheute.

Er erläuterte die funktionale Gestaltung des Gebäudes, das der Begegnung der Bewohner Raum gibt, sprach von der Mitsprache der Bewohner bei der Planung ihrer Wohnungen, von der beiderseitigen Helligkeit der Räume, vom Bezug zum Innenhof mit Hochbeeten und der Einbeziehung einer Hütte des Kindergartens in diesen Bereich.

Wolfgang Brodbeck ging auf die baulichen Besonderheiten ein, auf den Verzicht eines Müllraums im Keller, verwies auf die Lösung der Müllabfuhr durch Unterflurcontainer von der Straße aus.

Albin Gugl informierte über den Weg von der Interessengemeinschaft bis zur Bauherrengenossenschaft Sannental, sprach über Risiken und Wagnisse, aber auch über die Entschlossenheit, das Mehrgenerationenhaus zum Erfolg zu bringen. Alle drei betonten die Geschlossenheit der Beteiligten bei der Realisierung des Baus. „Der Glaube, dass wir das schaffen, ist nie verloren gegangen“, sagte Wolfgang Brodbeck. Und dann konnten die Teilnehmer eine Wohnung in der obersten Etage selbst in Augenschein nehmen, sich von der Wohnqualität überzeugen, die Aussicht nach beiden Seiten genießen.

Über 31 Wohneinheiten verfügt das Haus, im Erdgeschoss befinden sich eine Tagesbetreuung für Kleinkinder und eine inklusive Wohngruppe für Menschen mit ambulantem Betreuungsbedarf sowie ein großer Gemeinschaftsraum. Hier konnte an diesem Samstagabend auch das WM-Spiel Deutschland – Schweden gemeinschaftlich verfolgt werden. Der Haupteingang zu den Räumen befindet sich an der Straßenseite, die Wohnungen sind von der Hofseite über kommunikationsfördernde Laubengänge zu erreichen. In nur 17 Monaten Bauzeit wurde das Gebäude fertiggestellt. In einem waren sich alle am Bau des Mehrgenerationenhauses Beteiligten einig: Die Kosten dafür blieben in erträglichem Rahmen. Und Albin Gugl hat schon zwei weitere neue Häuser im Blick, die auf gleiche Weise nebenan entstehen könnten.

Vor der Station in Metzingen besichtigten die Teilnehmer das Paketzentrum in Reutlingen, das Kinderhaus in Gniebel, danach ging es weiter zum Theater „die Tonne“ nach Reutlingen.