Das Residenzschloss, die Burgruine Hohenurach, die Altstadt mit ihren mittelalterlichen Gemäuern. Für kulturgeschichtlich Interessierte gibt es in Bad Urach zahlreiche Anlaufstellen. Ein weiteres Highlight indessen fristet ein mehr oder minder tristes Schattendasein. Dabei zieht der Runde Berg Blicke schon alleine wegen seiner kegelförmigen Form auf sich. Rund 250 Meter erhebt er sich über das Maisental.

Besiedelt seit der Bronzezeit

Auf dem rund 0,5 Hektar umfassenden Gipfel-Plateau befanden sich mehrere Höhensiedlungen, insbesondere die Burg eines alamannischen Kleinkönigs im 4. und 5. Jahrhundert. Funde belegen jedoch eine weit frühere Besiedelung. Die ältesten Funde datieren in die frühe bis mittlere Bronzezeit, also in die Zeit um 1600 vor Christus. Für den Bad Uracher Leiter des Kulturreferats, Thomas Braun, ist der Runde Berg ein „archäologischer Hotspot“. Die Ausgrabungen der Jahre 1967 bis 1984 förderten „spektakuläre Erkenntnisse“ zur Besiedelungsgeschichte Südwestdeutschlands zu Tage.

Weißer Fleck auf historischer Landkarte

In den späten 80er Jahren waren sie Anlass für die Stadt und das Landesdenkmalamt, einen archäologischen Wanderweg zum Runden Berg auszuweisen. Auf dem Bergplateau selbst informierte unter anderem ein Pavillon mit Texten und Graphiken über die dort gemachten Funde und ihre Bedeutung.

Von alledem ist jedoch dieser Tage nichts mehr zu sehen. Die Wegmarkierungen verschwanden nach und nach, und dieses Jahr musste schließlich noch der baufällig gewordene Pavillon abgebrochen werden. Jener weiß gewordene Fleck auf der historischen Landkarte Bad Urachs soll nun mit der Neukonzeption eines Rundwegs geschlossen werden.

Mehrdimensionale Wissensvermittlung

Seit längerer Zeit befasst sich das Kulturreferat schon mit einer zeitgemäßen und mehrdimensionalen Form der Wissensvermittlung. Entlang des acht Kilometer langen Wegs sollen während des Aufstiegs 20 hoch aufragende Stelen mittels fundierten, aber auch humorigen Texten, sowie durch Repliken von Artefakten und angebrachten QR-Codes die Zeit vor den Alamannen beleuchten. Angekommen auf dem Plateau, könnten durch Betonmodelle neueste Erkenntnisse zu den verschiedenen Siedlungsansätzen begreifbar gemacht werden.

Kosten von 50 000 Euro

Zur Realisierung des Projekts sind derzeit rund 50 000 Euro veranschlagt. Das Landesamt für Denkmalpflege hält einen Zuschuss für wahrscheinlich. Gelder aus dem Keltenprojekt des Landes seien indes nur vorstellbar, wenn Verweise auf das Keltenprojekt in Hülben und Grabenstetten eingearbeitet seien. Fördermittel aus dem Biosphärengebiet gibt es, wenn überhaupt, erst wieder in der nächsten Förderrunde. Die Frist für einen Antrag lief vier Tage vor der Gemeinderatssitzung ab.

„Wir machen damit ein neues touristisches Fass auf“, richtete sich Thomas Braun während der jüngsten Sitzung des Gemeinderats an die Räte. Allerdings bewege sich dieses Angebot auf einem stilleren Weg. „Die Stimmung auf dem Runden Berg ist besonders und wir wollen sie nicht zerstören“, unterstrich er.

„Die Kelten laufen ja nicht davon“

Für Michael Schweizer (CDU) hingegen kommt das Projekt zum falschen Zeitpunkt. Der Besucherzustrom ins Maisental sei auch ohne Rundwanderweg so extrem, dass das Tal für die Uracher längst nicht mehr attraktiv sei. Er plädierte dafür, das Projekt gleich um mehrere Jahre zu schieben. „Die Kelten laufen uns ja nicht davon.“

Kritik gab es auch von Petra Mayer-Bock (FDP). Sie bemängelte, dass das Projekt nicht schon längst auf dem Gleis sei, während die Gemeinden am Heidengraben mit dem geplanten Keltenprojekt gleichsam mit Siebenmeilenstiefeln zu enteilen drohen. Das vorgelegte Konzept hält sie für aus der Hüfte geschossen und vermisst auch im Hinblick auf die Landesgartenschau 2027 eine Abstimmung mit dem städtischen Tourismus.

Teil einer nachhaltigen Bildung

Aber gerade mit Blick auf die Heidengraben-Gemeinden stellte sich Armin Schidel (SPD) hinter die Realisierung: „Wir dürfen uns nicht die Butter vom Brot nehmen lassen“, hob er an. Genau jetzt sei die richtige Zeit. Auch Gesine Kerschbaumer (Bündnis 90/Die Grünen) machte sich dafür stark. „Es ist schon längst überfällig, dass der Weg überarbeitet wird“, so ihr Plazet – auch im Sinne einer nachhaltigen Bildung.

Teletubbies auf Diät?

Bürgermeister Elmar Rebmann unterdessen verteidigte den zeitraubenden Vorlauf des Vorhabens seit Januar 2018. Es bedürfe eben großer Sorgfalt, die neuesten Forschungsergebnisse aufzuarbeiten und entsprechend darzustellen. Mit ihm stimmte die Mehrheit des Rats dafür, das Projekt anzugehen und entsprechende Mittel zu reservieren. Welche Erscheinung die 100 Kilogramm schweren Stelen in der Form von Baumstämmen letztlich haben werden – ob Rostfarben oder farbig bemalt – wird die Zeit zeigen. Noemi Guthauser (SPD) indes klang schon sehr entschieden. „Die bunten Stelen sehen ja aus wie Teletubbies auf Diät.“