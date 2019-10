Drei Gemeinden arbeiten zusammen – Hülben, Grabenstetten und Erkenbrechtsweiler. Zudem ist bei diesem Projekt das Leader-Regionalmanagement mit im Boot. Denn es geht um den „Kelten-Erlebnis-Pfad“. Dazu wird nun offiziell der Startschuss abgegeben. Öffentlich, für alle Interessierten, stellen die Verantwortlichen am Montag, 28. Oktober, 14 Uhr, beim Informations-Pavillon am Gasthaus „Burrenhof“ in Erkenbrechtsweiler das Projekt vor.

Landrat Thomas Reumann stellt Projekt vor

Dabei soll es sowohl um den Inhalt des Projektes als auch um Aktuelles zu dessen geplanter Umsetzung gehen, bevor Landrat Thomas Reumann ein Werbeschild enthüllt und über die Unterstützung durch die Leader-Gruppe „Mittlere Alb“ und das Biosphärengebiet Schwäbische Alb berichtet. Anschließend ist Zeit für Fragen von Interessierten.

Dank europäischer Mittel aus dem Förderprogramm Leader können die drei beteiligten Gemeinden im Rahmen dieses interkommunalen und landkreisübergreifenden Projektes das kulturelle Erbe der Region am Heidengraben, der einstmals größten keltischen Siedlung in Europa, erschließen und in Wert setzen.

Infos über Planungen und Ergebnisse

Die Projektverantwortlichen möchten über die Planungen sowie Ergebnisse der vergangenen und kommenden Monate informieren: Vom Informations-Pavillon als zentralem Ausgangs- und Startpunkt aus soll die Erschließung der Gesamtfläche des Oppidums auf einer Strecke von rund 5,5 Kilometern Länge erfolgen. Mit acht Wissens-, Erlebnis- und Mitmachstationen.

Augmentet Reality soll keltische Lebenswelt abbilden

Um die Besucher zu lenken und ihnen Informationen zu vermitteln, soll es ein kostenfreies Anwenderprogramm, eine sogenannte App, über Tablets und Smartphones geben. Im Rahmen der „Augmented Reality“-Technik – erweiterte Realität – ist zudem vorgesehen, ein möglichst reales Bild der keltischen Lebenswelt sowie der umgebenden Landschaft und Natur wiederzugeben.

EU-Mittel fließen in Projekt

Das Projekt „Kelten-Erlebnis-Pfad“ ist ein interkommunales sowie landkreisübergreifendes Vorhaben, der Zuschuss aus dem Leader-Programm beläuft sich auf rund 242 000 Euro EU-Mittel.

