Alles redet vom gelben Impfpass. Alles tut gerade so, als gäbe es Impfpässe nur in dieser Form und Farbe. Aber es gibt auch andere. Weiße, die in der Haptik an die alten, grauen Führerscheine erinnern, die volkstümlich als Lappen bezeichnet wurden. Wer so einen Impfpass besitzt, sollte vermutli...