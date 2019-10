Knackig, gesund und lecker: Der Apfel ist eine runde Sache. Er gehört schon seit biblischen Tagen zum Speiseplan des Menschen und im Ermstal wie selbstverständlich zu den abschüssigen Kulturlandschaften. Anlass genug, das süße Obst zu feiern und es einen ganzen Tag lang hochleben zu lassen.

Buntes Treiben rund um den Marktplatz

Genau das geschieht am kommenden Sonntag, 6. Oktober, in Bad Urach. Wenn auch nicht alles, so wird sich an diesem Tag doch vieles um das geschichtsträchtige Kernobst drehen. Bereits zum vierten Mal schon übt die Stadt hierfür den Schulterschluss mit dem Handel- und Gewerbeverein „Bad Urach aktiv“ sowie mit dem Obst- und Gartenbauverein. Gemeinsam bieten sie für Kurstädter und ihre Gäste wieder ein vielfältiges Festprogramm rund um den herbstlich geschmückten Marktplatz.

Regionale Produkte und historische Traktoren

Ob es kulinarische Apfelgenüsse in Form von Bränden, Weinen, Säften, Kuchen oder Marmeladen sind, oder Themen, die sich allgemein auf die Erzeugung regionaler Produkte beziehen: Zu schmecken, zu staunen und zu entdecken gibt es an den rund 30 Ständen reichlich. Wer will, der kann sogar selbst Hand anlegen und etwa die historische Mostpresse betätigen. Alte Traktoren und Landmaschinen steuern die „Freunde alter Technik“ aus Römerstein bei, der Bezirksimkerverein ist mit Informationen zur Imkerei und Honiggewinnung vor Ort und verkauft das regional erzeugte Naturprodukt. Auf dem traditionellen Bauernmarkt gibt es zudem Kleidung und Accessoires aus Alpaka- und Schafwolle zu erstehen. Auch eine Delegation aus Bad Urachs Partnerstadt Enying wird mit ungarischen Spezialitäten vertreten sein.

Musikalische Beiträge auf der Bühne

Beiträge der musikalischen Art steuern an diesem Tag der Wittlinger Grundschulchor in Kooperation mit dem Gesangverein Hengen (12 Uhr) ebenso wie der Musikverein Donnstetten (ab 12.30 Uhr) auf der Bühne bei. Das Apfelfest eröffnet hingegen bereits um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Erntedankgottesdienst auf dem Marktplatz. Doch nicht nur auf dem Platz selbst, sondern auch in der Entdeckerwelt und den Geschäften der Innenstadt wird einiges geboten sein. Während des verkaufsoffenen Sonntages locken die Einzelhändler – ebenfalls im Outletcenter Unterwässer – ab 12 Uhr mit besonderen Angeboten und kleinen Überraschungen. Auch in diesem Jahr verbindet wieder das kostenlose „Apfelfest-Bähnle“ die Innenstadt stündlich mit dem Outletcenter und dem Kurgebiet.

Apfelwoche folgt auf den Fuß

Und wer gar nicht genug bekommt vom knackigen Obst, der kann sich noch eine ganze Woche lang, vom 6. bis 12. Oktober, an ihm gütlich tun. Sechs Bad Uracher Gastronomen haben besondere süße oder herzhafte Apfelgerichte auf der Karte. Zusätzlich geistige Kost gibt es während eines kulinarisch-literarischen Apfelabends am Mittwoch, 9. Oktober, um 19.30 Uhr im Café „Ruf“. Dabei wird es sich um die Apfelsorte „Jakob Fischer“ drehen. Wissenswertes und Amüsantes rund um den Apfel, dem „Alten aus dem Oberland“, kredenzt Autor und Apfelkenner Franz Renner, während Katarina Höner allerhand Apfel-Spezialitäten auftischt. Karten gibt es in der Buchhandlung am Markt oder direkt im Café „Ruf“. Am Samstag, 12. Oktober, hingegen lädt der Obst- und Gartenbauverein Bad Urach zu einem Besuch der Ziegenfreude Dettingen ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Parkplatz Waldheim in Dettingen.

Das Apfelfest scheint also wieder eine runde Sache zu werden. So eine, wie der Apfel schon immer eine war.

