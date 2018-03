Konzert An den Ufern der Donau

Metzingen / swp

Am Sonntag, 25. März, laden die Stadtmusikanten zum Frühjahrskonzert in die Stadthalle ein. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Für den letzten Schliff findet am Freitag vor dem Konzert die Generalprobe in der Stadthalle statt. Dieses Jahr wird das Konzert vom Nachwuchsorchester Mixed Music, dem Jugendorchester und der Stammkapelle der Stadtkapelle jeweils unter der Stabsführung von Stadtmusikdirektor Bruno Seitz bestritten.

Die Besucher erwartet ein vielfältiges Programm für sinfonische Blasorchester in der Höchststufe. Mixed Music eröffnet das Konzert mit „Pomp and Circumstance“. Weiter geht es dann mit „Lay all your love on me“. Dieses Musikstück wird von der jungen Musikerin Ella Herzig mit Gesang begleitet. „Holiday Rock“ rundet den Auftritt der Jüngsten ab.

Danach folgt das Jugendblasorchester unter anderem mit „Adagio“ aus dem Klarinettenkonzert von Mozart, die Soloklarinette spielt Alexander Gorke. Das Jugendblasorchester hat außerdem „Slavonic Impressions“ von Roland Kernen vorbereitet, welches von den Festlichkeiten entlang der Save, der Schönheit der Natur längs der Drau und der lebendigen Atmosphäre an den Ufern der Donau erzählt.

Nach einer kurzen Pause eröffnet die Stammkapelle ihren Konzertteil mit der „Festouvertüre“ von Lortzing. Mit „1405, der Brand von Bern“ von Mario Bürki nimmt die Stadtkapelle die Zuhörer mit nach Bern. Damals löste ein kleiner Funken ein verheerendes Feuer aus. Die Zuhörer erwarten effektvolle musikalische Darstellungen der Brandkatastrophe sowie Szenen des Stadtlebens. Als Konzerthöhepunkt hat Bruno Seitz mit den Musikern „1805: A Town’s Tale“ von Otto M. Schwarz am Sonntagabend auf dem Notenpult liegen. Hier wird die Musik einen eigens für dieses Stück gedrehten Film begleiten und damit die Stimmung perfekt wiedergeben. Die Geschichte handelt von einem schicksalhaften Herbsttag des Jahres 1805. Erzählt wird von Phillipe, einem Soldaten der napoleonischen Truppen, der sein Lager vorzeitig verlässt, um Mina, seine Geliebte, und die anderen Bewohner der Stadt Krems vor dem geplanten Überfall zu warnen. Bekannte Rhythmen und Lebensfreude will die Stadtkapelle mit dem Stück „Super Mario Bros“ bieten. Dieses mitreißende Stück wird das Publikum auf eine Reise durch die Melodien des wohl bekanntesten Jump-and-Run-Spiels nehmen.

Saalöffnung ist um 16.30 Uhr, Beginn ist um 17 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es am I-Punkt, in der Volksbank Metzingen und in der Metzgerei Krohmer.