Die Woche Peter Kiedaisch Über die unerledigten Aufgaben Alte Straße, neuer Verkehr

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Es hat mal wieder nicht gereicht für die SPD. Obwohl am Donnerstagabend zunächst Ulrike Sippli, dann ihr Fraktionskollege Michael Breuer hintereinanderweg in nahezu identischem Wortlaut begründet haben, warum die SPD sämtliche Gebühren für Metzinger Kindergarten- und Kitaplätze komplett und ersatzlos abschaffen möchte. Das ist fast schon ein Ritual, ohne das seit Jahren keine Haushaltsdebatte zu Ende geht. Ebenso ritualisiert ist das Abstimmungsverhalten des Gremiums, es lehnt den SPD-Antrag nämlich mit derselben Regelmäßigkeit ab. Das Paradoxe dabei: In der Sache geben ihnen die Ratskollegen Recht. Auch OB Dr. Ulrich Fiedler, der die Beitragsfreiheit für einen durchaus diskussionswürdigen Beitrag hält. Diese Debatte aber müsste auf anderer Ebene geführt werden. Im Bundestag, wie auch Peter Rogosch (FWV) bekräftigt hat. Es geht ihm auf die Nerven, dass das reiche Baden-Württemberg über den Finanzausgleich schwächere Länder finanziell unterstützt, und diese sich den Luxus leisten können, Kindergartengebühren abzuschaffen. Da hat er Recht. Die Volkswirtschaft in Deutschland sagt Fiedler, müsste eigentlich stark genug sein, um Bildung bundesweit kostenlos zur Verfügung stellen zu können. Bei Licht betrachtet müsste diese Volkswirtschaft noch ganz anderes zu Wege bringen. Beispielsweise ein einheitliches Gesundheitssystem. Warum kann es in ein und demselben Krankenhaus unterschiedliche Behandlungsstandards für Privat- und Kassenpatienten geben? Die Unterschiede sind gewaltig. Wer sich als Besucher mal in eines der anderen Zimmer verirrt, wird sich entweder wundern oder erschrecken. Auch das ist ein Skandal, den dieses Land ertragen muss. Dass hingegen die Sanierung der Stausee-Straße entgegen der Empfehlung der Verwaltung vorgezogen wird, dürfte die Republik verkraften. Allerdings weicht das Gremium damit vom eigenen Anspruch ab, Straßen gemäß einer Schadenshierarchie herzurichten. Derzufolge wäre die Stausee-Straße noch nicht an der Reihe. Ein wichtiges Argument der Sanierungsbefürworter ist die Sicherheit für Radfahrer. Auf der holprigen und nächtens unbeleuchteten Strecke könne es zu Stürzen kommen, sagte beispielsweise Robert Schmid (FWV). Vielleicht wird sie aber noch gefährlicher, wenn sie entholpert ist. Dann befahren sie auch wieder mehr Autofahrer. Neue Straßen, das ist eine alte Regel, ziehen den Verkehr an.