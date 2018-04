Metzingen Als Paulchen Panter die Wohnzimmer eroberte

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Der gute alte Münzfernsprecher. Er hing in einem gelben Telefonhäuschen und schluckte Groschen. So hat man in den 70ern zu den Zehnpfennigstücken gesagt. Und während man telefonierte, hörte man sie klickend ins Münzfach fallen. Manches Gespräch endete mit den Worten: „Ich muss jetzt aufhören, denn ...“ Dann fiel er einem ins Wort, der letzte Groschen. Und aus dem Hörer, der aus hygienischen Gründen besser nicht direkt ans Ohr gehalten wurde, ertönte das trostlose Tuten des Zurückgeblieben­seins. Die 70er Jahre haben aber auch schöne Seiten: Wenn Paulchen Panter übers Zweite Programm ins Wohnzimmer kam, war die gesamte Familie versammelt. Niemand hat sich vom Smartphone ablenken lassen. Und wenn das Werbeprogramm lief, freuten sich alle über das kleine Männchen, das vor Zorn beinahe explodierte: „Wer wird denn gleich in die Luft gehen?“ besänftigte eine sonore Männerstimme und empfahl den Rauch einer HB.

Martin Klasen, der in Metzingen einen Autohandel betreibt, sammelt alles aus den 70ern. Nicht, weil ihn diese Zeit faszinieren würde. Er ist Jahrgang 1969, sogar mit der Musik aus jener Zeit kann er nicht viel anfangen. Außer Supertramp. Wenn er die zufällig beim Frisör hört, freut er sich. „Aber die Formen und Farben waren einfach witzig“, sagt er und zählt auf: die Pril-Blumen, die als Abzieher jeder Spülflasche beigegeben wurden und sich alsbald auf den Fliesen tausender deutscher Küchen wiederfanden. Und die Tapeten im „Space-Age-Muster“, dem typischen 70er-Retro-Design. Ob da mal nicht LSD bei einigen kreativen Köpfen im Spiel war?

Angefangen hat Klasens Sammelleidenschaft mit einem Mofa, das er von seinem Opa geerbt hatte. Ein Zündapp-Dreigang. Auch ein Herkules M2 fuhr er kurz, lange hat er zu seinen Kreidler Flory in unterschiedlichen Farben noch eines in diesem giftgrünen Lack gesucht. Und gefunden, als er einen jungen Mann auf so einem Vehikel mit dem Auto überholte. Es war nicht leicht, diesem begreiflich zu machen, dass er nicht von der Polizei ist und ihn nicht wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis anhielt, denn damals waren ja fast alle Florys frisiert. Schließlich gelang es ihm. Und eineinhalb Jahre später gab der junge Mann dem Werben nach und verkaufte Klasen das grüne Mofa.

Einige Exponate aus den 70ern stellt er in seinen Geschäftsräumen aus, aber lange nicht alles. Aus Platzgründen. Waren die Mofas ja noch unspezifisch, kam vor acht Jahren Klasens erster bewusster 70er-Jahre-Kauf: ein gelber PEZ-Automat. Inzwischen hat er welche von Bazooka-Joe, Vivil und Wrighley’s. Davon sogar zwei, einer könnte mal wertvoll werden: Der gelangte mit einem Rechtschreibfehler auf den Markt. Statt Spearmint stand auf ihm Speermint.

Wandert man mit den Augen durch seine Sammlung, fühlt man sich versetzt in die Zeit, da Gerd Müller den Siegtreffer gegen Holland schoss. Bonanza-Fahrräder mit einem Bananensattel und einer Rückenstütze, wie sie an einer Harley im Film „Easy-Rider“ montiert war, waren stählerne Ungetüme. Schwer und in Anstiegen eigentlich unfahrbar, trotz der Dreigang-Schaltung. Aber sie waren cool. Erstklässler trugen diese gelb-orangen ABC-Mützen, damit sie im Straßenverkehr besonders auffallen (Mädchen bekamen Kopftücher in diesen Farben), und Grundschüler konnten sich für 50 Pfennig ein Taschenbuch kaufen namens „Gib 8“. Da stand alles drin, was wissenswert war.

Dass Hefte von Fix und Foxi und Donald Duck nicht nur lustig waren, verdeutlicht Martin Klasen, wenn er sie durchblättert: „Wahnsinn, was da Werbung drin war.“

Bei ihm zu Hause bewahrt er auch einige Sammelstücke auf. Etwas zum Unbehagen seiner Frau, die kürzlich auf einen Briefkasten der Deutschen Post gedeutet hat mit den Worten: „Das wäre auch ein guter Platz für unseren Drucker.“ Immerhin gehören Klasens zu den wenigen Deutschen, die im Garten noch eine Telefonzelle stehen haben. Natürlich funktioniert sie nicht mehr, aber ganz ehrlich: Wann haben die das eigentlich jemals?

Deswegen sagt Klasen ja auch, die Zeit vermisst er gar nicht mehr. Und wenn er Auto-Zeitschriften von damals liest, denkt er sich sogar, dies müsse der endgültige Beweis dafür sein, dass früher nicht alles besser war: Was da drin stand, würde heute so nicht mehr geschrieben, außer eventuell in den St.-Pauli-Nachrichten, falls es die noch gibt: „Die Sprüche sind einfach nur platt und doof.“

Aber die Farben und die Formen: Ob damals Drogen im Spiel waren oder nicht, die Designer jedenfalls haben ihr Handwerk verstanden und ein ganzes Jahrzehnt eingepackt in schrille Wohnzimmer. Und die Menschen in Schlaghosen gesteckt, ihnen Plateauschuhe angezogen und dafür gesorgt, dass in allen Küchen Blumen waren. Als Aufkleber am Kühlschrank. Mindestens.