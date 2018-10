Die Woche Peter Kiedaisch über Erntedank und den Dank Alles will verdient sein

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Wer essen will, muss arbeiten. Das klingt nach der harten Schule des Lebens, und es gab Zeiten, da musste das tägliche Brot sauer verdient werden. Wenn morgen in einigen Kirchengemeinden Erntedank gefeiert wird, geht es auch um Nahrung. Einige Gaben werden an Tafelläden weitergereicht, denn die gibt es ja auch noch zwischen all dem Wohlstand, der einen aus allen Bereichen des Lebens anspringt: Die Menschen sind bereit, für alles zu bezahlen, oft bemerken sie nicht mal, wohin ihr Geld verschwindet. Das Auto ist geleast, der Streaming-Dienst bringt Wunschmusik aufs Handy, für Fernseh-Serien haben sie ein Abo, ein anderes bringt Kinofilme. Und dann ist da ja noch das Bundesligapaket. Das mag alles funktionieren, solange die Konjunktur beruhigend gut läuft, wer aber heute seinen Job verliert, hat womöglich mehr als nur seine Miete zu bedienen. Skeptiker prophezeien eine ähnliche Entwicklung, wie sie vor zehn Jahren die Immobilienblase genommen hat: Sie platzt und hinterlässt einen wirtschaftlichen Kahlschlag. Nur dass dann nicht Banken betroffen sind, sondern Individuen. Wie sehr indes die Politik einzelnen Menschen zu helfen bereit ist, zeigt sich am Dieselskandal, von dem hauptsächlich die profitiert, die ihn angezettelt hat: die Autoindustrie. Manchmal entsteht dann so etwas wie Sehnsucht nach einer inneren Stärke, nach wohl dosiertem Widerspruch, den es in diesem Land sogar mal gegeben hat. Es ist lange her, als sich Studenten erhoben, um für ein neues Verständnis von Politik und Teilhabe auf die Straßen zu gehen. Die Erkenntnis, dass es Menschen gibt, die nicht alles widerspruchslos hinnehmen, hat die bürgerliche Welt Ende der 1960er Jahre erschüttert. Plötzlich durften auch Arbeiterkinder aufs Gymnasium: Was für eine Revolution, die diesem Land bestimmt nicht geschadet hat. Umso ehrenvoller ist das Bemühen des Veranstaltungsrings Metzingen, der das Stück „Mein Freund Rudi“, gemeint ist Dutschke, am Mittwoch aufführen wollte, wegen einer Erkrankung nun „Rosa Luxemburg und ihre Freunde“ bringt. Wer auch immer jemals daran beteiligt war, soziale Politik hoffähig zu machen, hätte auch eine Art Erntedank verdient gehabt. Freilich brauchte es dazu Politiker wie Brandt und Schmidt, doch was hätten sie erreichen können, wenn nicht Millionen hinter ihnen gestanden hätten? Also muss alles verdient werden. Brot ebenso wie Fortschritt. Dafür gibt es keine Flat.