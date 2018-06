Metzingen Alles dreht sich ums nasse Element

Regine Lotterer

Wasser ist nicht nur ein zentraler Baustein des Lebens, ihm wohnt auch große symbolische Kraft inne. Sichtbar wird das nicht zuletzt im Sakrament der Taufe. Nun widmet die evangelische Martinskirchengemeinde diesem besonderen Element ihr jährliches Gemeindefest. Unter dem Motto „Wasser ist nicht nur zum Waschen da“ wird am Sonntag, 8. Juli, ins Ferientagheim eingeladen. Damit nehmen die Organisatoren auch Bezug auf die Jahreslosung, die aus der Offenbarung stammt: „Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“

Feuerwehr ist mit dabei

Etwa 40 Helfer kümmern sich um die Organisation und den reibungslosen Ablauf des Festes. Start ist um 10 Uhr mit einem Gottesdienst im Grünen, der vom Posaunenchor sowie von Martinskirchenkantor Stephen Blaich musikalisch gestaltet wird. Außerdem beteiligen sich die Mädchen und Buben des Kinderhauses Hart-Hölzle am Programm. Zu Wort kommt ebenfalls Giancarlo Bragagnolo, der technische Leiter der Stadtwerke Metzingen. Er berichtet den Besuchern, wie Metzingen mit Wasser versorgt wird. Zudem vor Ort ist die Feuerwehr: Sie lädt dazu ein, ein Löschfahrzeug zu besichtigen und bietet darüber hinaus verschiedene Wasserspiele an.

Gleichzeitig besteht für die Gäste die Möglichkeit, eine Ausstellung zu besuchen, die von „Brot für die Welt“ konzipiert worden ist. Die Exponate befassen sich mit dem Thema „Wasser für alle – eine globale Herausforderung“. An 15 unterschiedlichen Stationen geht es um die Frage, in welchen Regionen der Erde Wasser bereits knapp ist und was sich gegen die globale Wasserkrise unternehmen lässt. Dazu gibt es praktische Tipps, die jedem Einzelnen dabei helfen, sich umwelt- und ressourcenschonend zu verhalten. Hungrig und durstig müssen die Gäste an diesem Tag nicht bleiben. Die Besucher können Gulasch mit Spätzle und Salat genießen, zudem wird eine vegetarische Spinatlasagne serviert. An den süßen Zahn ist ebenfalls gedacht: Zum einen gibt es ein Kuchenbüfett, zum anderen wird Eis angeboten. Der Erlös des Festes soll für das Ferientagheim verwendet werden, erklärt Pfarrer Albrecht Schäfer. Nicht zuletzt, weil am Gebäude umfangreichere Reparaturarbeiten in Angriff genommen werden müssen.

Falls es am 8. Juli regnet, verlegt die Martinsgemeinde ihr Fest mit reduziertem Programm in die Halle des Luftsportvereins Roßfeld. Sie liegt in direkter Nachbarschaft des Ferientagheims.