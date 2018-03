Metzingen Alles aus Leder

Metzingen / Michael Koch

Es gibt sie tatsächlich, die Geschichten vom Tellerwäscher, der mit Beharrlichkeit, Überzeugung und Talent seiner Vision nachgeht und so eines Tages zum Millionär wird.

In Metzingen spielt sich diese Story derzeit in der Realität ab. Von der ersten Million sind Daniel da Costa Ferreira und Denis Schulz zwar noch ein gutes Stück entfernt, aber sie haben sich zumindest mal auf den Weg gemacht. Und wie!

In dieser Woche wurden die beiden mit ihrem Unternehmen „Corio – das Sattlerhandwerk“ durch Vertreter der Handwerkskammer Reutlingen als „Gründer des Jahres 2017“ ausgezeichnet. Ein riesiger Erfolg bei etwa 9000 Mitbewerbern aus Baden-Württemberg.

Begonnen haben die beiden mit kleinen Sattlerarbeiten im Esszimmer von Denis Schulz. Als dort dann alles mit Leder vollgepackt war, musste das Duo des Familienfriedens willen in den Keller ziehen. Feucht, staubig, schlechtes Licht – es stand die Entscheidung an, ob man das Hobby sein lassen will oder den großen Schritt in Richtung Selbstständigkeit wagt. Schließlich waren die beiden 26-Jährigen bei namhaften Firmen im Ermstal gut untergebracht.

Hobby zum Beruf gemacht

Doch die Leidenschaft für das „eigene Ding“ siegte, vom Ersparten wurde die erste Nähmaschine gekauft. Der erste Auftrag war die Reparatur eines Fahrradsattels. „Dafür haben wir zehn Euro bekommen“, erinnert sich Daniel da Costa Ferreira. Die weitere Entwicklung gestaltete sich allerdings recht schwierig, weil einfach nicht die richtige Immobilie zu finden war. Eher per Zufall verschlug es die beiden Dettinger mit ihrer Nähmaschine in die Gutenbergstraße nach Metzingen, wo sie eine kleine Halle mit Büro, 75 Quadratmeter groß, bezogen. 2015 hatten sie ihre Firma gegründet, ein Jahr später kündigten sie ihre Jobs und wurden zu Vollerwerbsunternehmern. Alles haben sich die beiden für ihre Manufaktur selbst aufgebaut: ein Logo, die Homepage, Arbeitsprozesse, Kundenkontakte. „Sattlerei oder nichts. Ich konnte mein Hobby zum Beruf machen“, erklärt Denis Schulz die Begeisterung und den Ehrgeiz für seine Tätigkeit.

Längst ist die nächste Expansion geplant. Denn es läuft. Ob überzogene Möbelstücke, Motorradsitze, Cabrio-Dächer, Autoinnenausstattungen oder individuelle Wünsche der Kunden – bei allem, wo Leder mit im Spiel ist, spielt auch Corio mit. Zuletzt war das Unternehmer-Duo mit seinem Partner Motorworld vier Tage lang auf der Retro-Classic in Stuttgart präsent. „Anstrengend war’s, aber interessant. Wir konnten sehr viele neue Kontakte knüpfen und zielführende Gespräche führen“, erzählt Denis Schulz. Er ist der gelernte Sattler, Daniel da Costa Ferreira kommt aus dem kaufmännischen Bereich. „So ergänzen wir uns prima.“

Nun kam also hoher Besuch der Handwerkskammer in die Gutenbergstraße, im Gepäck eine besondere Siegerurkunde und sogar Medaillen. Das Internetportal „Selbstständig im Handwerk“, das alle acht Handwerkskammern in Baden-Württemberg gemeinsam betreiben, wählt jährlich den Gründer des Jahres. Für 2017 fiel die Wahl wie erwähnt auf Corio. „Wir sind natürlich sehr stolz darauf, dass ein Unternehmen aus unserem Kammerbezirk den Sieg eingefahren hat“, freute sich Hauptgeschäftsführer Dr. Joachim Eisert. Allein bei der Handwerkskammer Reutlingen seien in dem Jahr 854 Neugründungen gemeldet worden „und wir haben landesweit immer einen Anteil von etwa zehn Prozent“.

Auch Jochen Krohmer, Wirtschaftsförderer der Stadt Metzingen, ließ es sich nicht nehmen, den jungen Unternehmern zu gratulieren. Die Stadt Metzingen betreibe eine sehr intensive Existenzgründerberatung und -betreuung, „selbstverständlich können auch Sie sich jederzeit an uns wenden. Bei der Suche nach einer geeigneten Immobilie hätten wir zum Beispiel sicher helfen können“, sagte Krohmer.

Pläne für die Zukunft sind auch schon geschmiedet. „Räumlich vergrößern, personell aufstocken, Maschinenpark anlegen“, fast da Costa Ferreira kurz zusammen. Über die Produktion von Kleinserien sollen dann auch größere Kunden angesprochen werden. Wenn alles klappt, dann dürfte das Märchen vom Tellerwäscher ja eines Tages vollendet werden.