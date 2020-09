16 Jahre hat Martin Pesch mit seiner Kanto Spa GmbH den Betrieb der AlbThermen geführt. 16 Jahre, in denen sich die AlbThermen in ein modernes und attraktives Mineralthermalbad entwickelt haben, welches eine Bekanntheit und Beliebtheit weit über die Region hinaus errungen hat.

Modernes Betriebskonzept und Investitionen

Dies wurde durch ein modernes Betriebskonzept sowie verschiedene eigene Investitionen und natürlich auch die zahlreichen Investitionen des Badeigentümers, der Stadt Bad Urach, erreicht. In diesem Jahr hat sich Martin Pesch dazu entschlossen sich auf seine anderen unternehmerischen Tätigkeiten zu konzentrieren und hat die Kanto Spa GmbH zu 100% an die Sandner GmbH mit Sitz in Stuttgart verkauft. Diese übernimmt den Pachtvertrag mit der Stadt und ist ab sofort verantwortlich für den Betrieb der AlbThermen und führt diesen mit der neuen AlbTherme Betriebsgesellschaft mbH durch. „Natürlich fällt ein solcher Schritt nach so langer Zeit schwer, aber ich mache dies mit dem guten Gefühl, dass der Betrieb der AlbThermen bei Uwe Sandner in guten Händen sein wird, da wir schon seit vielen Jahren in anderen Bereichen vertrauensvoll zusammenarbeiten,“ so Martin Pesch.

Mannschaft der AlbThermen übernommen

Uwe Sandner, der Geschäftsführer der Sandner GmbH, welcher die Geschäfte der AlbThermen zukünftig gemeinsam mit der im Betrieb verbleibenden Geschäftsführerin Andrea Bernardi führen wird, betont, „dass es uns sehr wichtig war, einen reibungslosen Übergang hinzubekommen um den Gästen einen verlässlichen Betrieb zu gewährleisten, weshalb wir die komplette Mannschaft der AlbThermen übernommen haben. Ich freue mich sehr darauf, die AlbThermen gemeinsam mit dem Team und der Stadt weiter zu entwickeln und unseren Anteil zum touristischen Angebot Bad Urachs beizutragen.“

Betrieb wird wie gewohnt fortgesetzt

„Wir danken Herrn Pesch für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren und die Erfolge in der Entwicklung der AlbThermen welche Herr Pesch mit seinem Team erzielen konnte. Wir bedauern, dass unsere geschäftliche Verbindung nun nach so langer Zeit zu Ende gegangen ist, freuen uns aber mit der Sandner GmbH und Herrn Uwe Sandner einen in der Projektentwicklung und auch im Bäderwesen erfahrenen Nachfolger gefunden zu haben,“ so Bad Urachs Bürgermeister Elmar Rebmann in einer ersten Stellungnahme. Der Betriebsübergang in den AlbThermen hat in den letzten Wochen bereits stattgefunden und der Betrieb der Albthermen wird wie gewohnt fortgesetzt. Alle Tickets bleiben gültig und die Mitgliedschaften im Fitness-Bereich bleiben bestehen. Aktuelle Informationen findet man wie gewohnt unter www.albthermen.de.

Öffnungszeiten Albthermen Bad Urach



► Therme täglich

9:00 bis 21:00 Uhr

►Sauna täglich

10:00 bis 21:00 Uhr

Ihr müsst nicht vorab reservieren und es gibt keine Zeitfenster.