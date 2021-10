Wie die Wellen an Land, so strandeten in den vergangenen Wochen immer wieder neue Corona-Verordnungen an die Ufer der Bad Uracher Albthermen. Wie viele Änderungen es seit der Wiedereröffnung am 15. Juli genau waren, das vermag aus dem Stegreif selbst der Betreiber, Uwe Sandner, nicht genau zu bezi...