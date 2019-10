Was einmal roter Laufsand war, ist heute verlotterter Rasen: Die Aschenbahn im Böhringer Albstadion hat in den vergangenen Jahrzehnten etliche Füße getragen, und war im Sportunterricht für hunderte Schüler ein Ort des Vergnügens und der Marter zugleich. Doch seit den 90ern geht es mit der Rundlaufbahn bergab, und was mit ihr noch anzufangen ist, sorgte in Teilen der Gemeinde immer wieder für Gesprächsstoff.

Finnenbahn soll gebaut werden

Eine Antwort auf diese Frage könnte nun aber Christoph Loser, Vorstandsmitglied des TSV Böhringen, gefunden haben: Die alte Bahn soll als sogenannte Finnenbahn nicht nur aufpoliert, sondern auch tatsächlich wieder genutzt werden. Mit einer Aktionswoche vom 11. bis 17. November will der örtliche Sportverein die finanziellen Mittel dafür aufbringen, und die Bahn zu einem freiwilligen Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde machen.

Leichtathletik nicht mehr sexy

„Die Leichtathletik ist irgendwann einfach nicht mehr sexy gewesen“, sagt Loser. Während in den frühen 90ern die Namen Becker und Graf einen wahrhaftigen Run auf die Tennisabteilung des TSV auslösten, waren auf der Rundlaufbahn Sportler ein zunehmend seltener Anblick. Von Seiten des Vereins ging entsprechend die Pflegebereitschaft zurück, sodass letztlich die Frage unausweichlich schien, ob man die alte Aschenbahn überhaupt noch benötige.

„Es gab eigentlich immer nur zwei Optionen“, so Loser. Den einen schien der Rückbau am sinnvollsten, die anderen plädierten für den Erhalt, obwohl die Bahn kaum noch genutzt wird. Verbunden mit der Haftungsfrage findet auf ihr seit 2019 kein Sportunterricht mehr statt; zu leidig ist ihr Zustand. „Tartan wäre auch eine Möglichkeit, aber das wäre doppelt so teuer wie die Finnenbahn“, so Loser. Etwa 80 000 Euro wären im Falle eines Umbaus nötig. Die Laufbasis einer Finnenbahn besteht aus einer Mischung aus Holzschnitzeln, Baumrinde und Sägemehl. Der weiche Grund hat den Vorteil, dass sich Menschen jeden Alters gelenkschonend auf ihm bewegen können. Über die Idee ist Christoph Loser zufällig im Internet gestolpert; er rechnet vor allem mit Zuspruch von den älteren Einwohnern der Gemeinde.

Denn das man an der Laufbahn überhaupt klammert, hat vor allem ideelle Gründe: „Da hängen viele Emotionen dran“, so Loser. „In den 60ern war eine solche Bahn etwas Besonderes.“ Möglich war ihr Bau im Jahr 1959 durch den Einsatz des ehemaligen Bürgermeisters Wengler, der gemeinsam mit dem Verein Kontakt zu den stationierten US-Soldaten in Stuttgart suchte. Diese ließen sich tatsächlich überzeugen, eine Aschenbahn und einen Fußballplatz anzulegen. „Die Bewohner haben mitgeholfen. Steine weggetragen, und nachts auf die Maschinen aufgepasst“, erzählt Loser. Gerade die Zeitzeugen dürfte das Sanierungsvorhaben demnach freuen.

Gemeinde ist Eigentümer

Mit der Gemeinde, dem Eigentümer der Anlage, hat sich der Sportverein bereits einigen können: Sie werde die Kosten in jenem Umfang übernehmen, der für einen Rückbau nötig gewesen wäre. Den übrigen Betrag wird der Verein als Pächter selbst stemmen müssen. Ein Patenschaftsprojekt soll diesen Finanzierungsplan möglich machen. Wer sich beteiligen möchte, kann zu je 19,19 Euro eine oder auch mehrere von insgesamt 1919 Parzellen der geplanten Finnenbahn „adoptieren“. Auf einer Patenschaftstafel wird der Spender zu sehen sein; Firmen können ab einer Größe von zwölf Parzellen ihr Logo anbringen.

Die Flyer mit näheren Informationen werden während der Aktionswoche vom Sportverein verteilt. Findet auf diese Weise etwa die Hälfte aller Bahnabschnitte einen Paten, dürfte nach Einschätzung Losers einem Umbau im kommenden Frühjahr nichts mehr im Wege stehen. „Mit der krummen Zahl wollen wir übrigens niemanden ärgern“, erklärt er mit einem Lachen. „Aber 1919 ist unser Gründungsjahr.“