Metzingen Aktionstag in der Stadthalle für ein selbstbestimmtes Leben

Metzingen / Regine Lotterer

Europaweit demonstrieren Menschen mit Behinderung am 5. Mai für ihre Rechte. Erstmals gibt es auch in Metzingen eine Aktion, die allerdings weniger dem Protest als vielmehr der umfassenden Information dienen soll. Dazu laden die Liga für Teilhabe im Landkreis Reutlingen sowie der Verein WIM (Wohnen und Inklusion in Metzingen) in die Stadthalle ein. Dort geht es einen ganzen Tag lang um das Thema, welche alternativen Wohnformen für Behinderte bereits bestehen und welche in Zukunft möglich wären. Schließlich, sagen die Initiatoren des Organisationstages, hänge von der Art, wie der Einzelne wohnt ganz maßgeblich ab, wie eigenständig er sein Leben gestalten könne. „Wohnen“, sagt Stephan Thalheim von der evangelischen Hochschule Ludwigsburg, „bedeutet ja auch eingebunden zu sein.“

Wer keine Möglichkeit hat, in seine eigenen vier Wände zu ziehen, der ist gezwungen, sich einem fremden Rhythmus anzupassen. In einer großen Einrichtung mögen das die Essenszeiten sein oder die Frage, wie lange abends Besuch im Haus bleiben kann. Mitunter haben die Betroffenen auch keine Möglichkeit, das Haus für einen Kino- oder Theaterabend zu verlassen, weil es schlecht an den öffentlichen Nahverkehr angebunden ist. Solche Schranken stehen nicht allein einem selbstbestimmten Alltag entgegen, sie verhindern auch die vollständige und gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen an der Gesellschaft. Obwohl sie darauf einen Anspruch haben. Auf diese Diskrepanz zwischen Recht und Lebenswirklichkeit soll der Aktionstag in der Metzinger Stadthalle den Blick lenken. Außerdem soll über Alternativen informiert werden, um die Kluft nach und nach schließen zu können. Dazu stellen Betroffene und Fachleute bereits bestehende Projekte vor. Zu Gast sind beispielsweise zwei Referenten aus Saarbrücken, die zusammen mit anderen jungen Erwachsenen in einer inklusiven Wohngemeinschaft leben.

Für jene, die sich überlegen, selbst eine inklusive WG ins Leben zu rufen, gibt es an diesem Tag die Möglichkeit, einen Gründungsleitfaden kennen zu lernen. Ziel ist, den Teilnehmern des Workshops aufzuzeigen, was alles benötigt wird und welche Dinge zu beachten sind, wenn ein solches Vorhaben Wirklichkeit werden soll. Insgesamt acht Workshops werden am 5. Mai in der Stadthalle angeboten. Gut 100 Interessenten haben sich bereits für eines der Foren angemeldet, sagt Ute Kern-Waidelich vom Organisationsteam. Wer ebenfalls teilnehmen möchte, kann sich noch unter http://behindertenliga-krt.de/anmeldung in eine Liste eintragen. Es ist aber auch möglich, spontan vorbeizukommen.

Die Reutlinger Bruderhaus-Diakonie hat inzwischen eine Beratungsstelle für selbstbestimmtes Leben einrichtet, die ebenfalls in die Vorbereitung des Aktionstags eingebunden ist. Derzeit würden die Behinderten in der Regel noch von den Einrichtungen vertreten, wenn es darum gehe, deren Interessen durchzusetzen, sagt Sascha Kopetzky von der Beratungsstelle. „Hier vollzieht sich aber gerade ein Paradigmenwechsel.“ Das kann Helga Jansons vom Ohmi-Club der KBF bestätigen. Beispielsweise werde Betroffenen heute viel öfter die Chance gegeben, sich rhetorisch weiterzubilden, damit sie ihre Interessen gegenüber Politik und Verbänden besser formulieren könnten.