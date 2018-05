Metzingen/Stuttgart Aktionärsversammlung bei Boss

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Zufrieden mit der Dividende, aber enttäuscht von der Entwicklung des Kurses für die Wertpapiere: Bei der Aktionärsversammlung der Hugo Boss AG am Donnerstag im Congresszentrum der Stuttgarter Messe gab es durchaus kritische Zwischentöne. Insbesondere hauptamtliche Aktionärsvertreter haben den 222 Seiten umfassenden Geschäftsbericht auf vermeintliche Schwachstellen hin überprüft und ein paar Punkte gefunden, die den vom Vorstandsvorsitzenden Mark Langer skizzierten Weg zurück auf die Erfolgsspur etwas relativieren.

Immerhin konnte Langer über ein aus Sicht des Vorstands gutes Jahr 2017 berichten. „Wir haben das erreicht, was wir uns vorgenommen haben.“ Und das war nicht weniger, als eine Durststrecke überwunden zu haben, die mit Umsatzrückgang, einem sinkenden Aktienkurs und einer geschrumpften Dividende einherging. Langer verwies dabei vor allem auf das Schlussquartal 2017, das mit einem Wachstum von sieben Prozent so stark gewesen sei wie seit mehr als fünf Jahren nicht mehr. „Diesen Schwung wollen wir mitnehmen.“ Von diesem Schwung sprach auch der Aktionärsvertreter Gerd Blumenthal, der für die Vereinigung institutioneller Privatanleger sprach und eigenen Angaben zufolge bei Abstimmungen für die Besitzer von 800 000 Aktien den Arm hebt, oder eben nicht. „Von welchem Schwung sprechen sie?“ fragte er das Vorstandsgremium und analysierte im Schnelldurchgang den Aktienwert.

Dieser erlebte in den vergangenen Jahren eine turbulente Reise und fiel von 101 Euro (im Jahr 2015) auf 77, stürzte ein Jahr später auf 46 ab und steht jetzt nach einer Erholung bei 69 Euro. Freilich interpretiert Langer das durchaus positiver: Er sprach von einer Kurssteigerung von 22 Prozent und pries das als guten Wert verglichen mit der Entwicklung des Dax (plus 13 Prozent). Für Langer ein Zeichen dafür, dass die Anleger den neu eingeschlagenen Weg goutieren. Der Konzern setzt nur noch auf die zwei Kernmarken Boss und Hugo, möchte mit Casualwear die Frequenz in den Boss-Stores erhöhen und die Läden freundlicher und funktionaler gestalten.

Digitale Elemente bereichern den Einkauf künftig immer stärker, sodass die Kunden ganz konventionell ausgestellte Ware kaufen können, zudem aber auch im Laden online bestellen dürfen. Im Internet bestellen, im Store zurückgeben, falls es nicht gefallen sollte: All das ist in den neuen Läden möglich. Was die Analysten interessieren könnte: Einige Modelle werden vollständig digital entwickelt. Das erspart eine Reihe aufwendiger Arbeitsschritte. Dadurch kann Boss außer den Herbst- und Frühjahrskollektionen immer wieder außer der Reihe Neuheiten präsentieren. „Ein Wettbewerbsvorteil für uns“, so Langer, der sich eingangs seiner Rede wunderte, dass gar kein Applaus zu hören war über einen Imagefilm, der als Trailer kurz auf die Großleinwand gebeamt wurde. Das könne damit zusammenhängen, mutmaßte Daniel Jenderek von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), dass im Film die beiden Fußballteams von Real Madrid und Bayern München zu sehen waren, die beide von Boss gesponsert werden: „Versuchen sie es doch mal mit dem VfB, dann passiert es wenigstens nicht, dass beide in der Champions-League aufeinandertreffen“, riet er dem Vorstandsgremium. Ein anderer Redner führte den ausgeblieben­en Applaus auf die im Film zu sehenden weiblichen und männlichen Models zurück, die er als „ausgemergelte Personen, bekloppt bekleidet“ bezeichnete. Er erhielt dafür seinerseits Beifall. Ebenso wie sein Vorredner Blumenthal, der das Plus von 75 Prozent bei den Vorstandsgehältern anprangerte: „Das geht nicht, meine Damen und Herren.“

Immerhin ist der Vorstand personell aufgestockt worden. Yves Müller ist seit Jahresbeginn Finanzvorstand. Während der Aktionärsversammlung stellte er sich kurz vor. Was ihn von Hamburg, wo er bei Tchibo ebenfalls in dieser Funktion tätig war, in den Süden Deutschlands wechselte? Wegen der Strahlkraft dieses Unternehmens, antwortete er auf die von ihm selbst gestellte Frage.