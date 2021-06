Erneut weisen nahezu alle Badegewässer in Baden-Württemberg eine hervorragende Wasserqualität auf. Das geht aus der neuen Badegewässerkarte hervor. Auf der Karte finden sich auch der Aileswasensee in Neckartailfingen und die Bürgerseen in Kirchheim. Der Aileswasensee in Neckartailfingen wird a...