Heiligenbergstraße Abrechnung durch ein externes Büro

Hülben / Alexander Thomys

Der Ausbau des mittleren Abschnittes der Heiligenbergstraße sorgt in Hülben für einigen Zwist. Die Gemeinde konnte sich mit den Anwohnern nicht einigen. Diese veräußerten keine Flächen an die Gemeinde, sodass die längst überfällige Sanierung nun dazu führt, dass die Straße als Einbahnstraße mit Gehweg ausgebaut wird.

Während die Gemeinde in früheren Fällen anhand der Vergabepreise den betroffenen Anwohnern Beitragsablösungen angeboten hatte, sieht die Verwaltung nun nach den bisherigen Diskussionen, in denen unter anderem die Abrechnungsmodalitäten umstritten waren, keine Basis für ein solches Angebot. Daher schlug Bürgermeister Siegmund Ganser dem Gemeinderat vor, die rechtssichere Abrechnung der Erschließungsbeiträge durch die Allevo Kommunalberatung GmbH aus Obersulm durchführen zu lassen. Die Firma hat hierzu ein Festpreisangebot über 7400 Euro abgegeben – Kosten, die auf die Erschließungsgebühren selbst obendrauf kommen werden.

Das schmeckte Gemeinderat Traugott Kraiser überhaupt nicht. „Da noch mehr Kosten drauf zu satteln, den Schuh will ich mir als Gemeinderat nicht anziehen“, sagte Kraiser, der zugleich betonte, die korrekte Abrechnung „wie in der Vergangenheit auch“ der Verwaltung zuzutrauen. Bürgermeister Ganser dankte für dieses Vertrauen, betonte aber zugleich, in diesem konfliktträchtigen Fall seine Mitarbeiter schützen zu müssen. Und auch Kämmerer Arthur Kazmaier sprach sich für eine externe Vergabe aus. „In der Vergangenheit haben wir uns immer auf die Ablöse im Vorfeld geeinigt. Hier klappt das nicht. Und die Abrechnungen werden immer schwieriger, man muss da 1000 verschiedene Dinge beachten.“ Bürgermeister Ganser pflichtete ihm bei, zumal Kazmaier bekanntlich in Kürze in den Ruhestand wechselt: „Das tun wir Judith Loser nicht an, gleich mit dieser Abrechnung zu starten – nicht nach den interessanten Diskussionen der vergangenen Monate.“

Gemeinderat Jochen Dümmel unterstützte die Linie der Verwaltung. Für ihn sei die externe Berechnung der Erschließungsbeiträge eine „klare Konsequenz“ aus den Gesprächen mit den Anwohnern der Heiligenbergstraße. „Da gab es klare Ankündigungen, gegen die Berechnung der Erschließungsbeiträge zu klagen“, erinnerte Dümmel. „Damit würden wir die Verwaltung komplett blockieren.“ Die Schuld an den steigenden Kosten durch die externe Vergabe sehe er nicht bei der Gemeinde. Der Gemeinderat sah dies am Ende mehrheitlich ebenso. Gegen die Stimme von Kraiser wurde die Vergabe beschlossen.