Die Abfuhrtermine der Gelben Säcke in den gedruckten Abfallkalendern 2021 sind für einige Ortsteile von Bad Urach, Münsingen, St. Johann und Sonnenbühl leider fehlerhaft, das teilt das Landratsamt Reutlingen mit. Die herausnehmbare Kalenderinnenseite mit den richtigen Terminen für den Gelben Sack werde deshalb neu gedruckt. Die Post versorgt im Januar die Haushalte der betroffenen Ortsteile mit dem aktualisierten Faltblatt.

Es handelt sich in Bad Urach um den Bezirk 2 und 3 und die Ortsteile Hengen und Wittlingen. In Münsingen sind es Auingen, Altes Lager, Böttingen, Magolsheim, Rietheim und Trailfingen. Schließlich sind Sonnenbühl-Erpfingen und St. Johann-Upfingen betroffen. Die Termine für Restmüll, Bioabfall, Papier und Problemstoffe sind auch in diesen Ortsteilen weiterhin gültig. Die korrekten Abfuhrdaten für den gelben Sack können bereits jetzt in der „AbfallApp“ und Online auf der Homepage abgerufen werden. Die Abholtermine für Januar sind wie folgt:

In Bad Urach wird Hengen und Wittlingen ein eigener Abfuhrbezirk G4. Dort werden die Säcke am Montag, 11. Januar, abgeholt. Die anderen Bezirke bleiben wie bisher aufgeteilt. In Bad Urach 1 und Seeburg erfolgt die Entsorgung einen Tag später am Dienstag, 12. Januar. Bad Urach 2 und 3 ohne Teilorte sind dann am Mittwoch, 13. Januar, an der Reihe. In Sirchingen wird der Gelbe Sack wie im Kalender gedruckt am Donnerstag, 7. Januar, abgefahren. Im St. Johanner Ortsteil Upfingen wird nur beim Gelben Sack ein eigener Bezirk begründet, der erstmals am Donnerstag, 7. Januar, abgefahren wird.

Bei Fragen zur Abfuhr der Gelben Säcke kann man sich direkt an die Entsorgungsfirma Renz unter der Telefonnummer (0 71 21) 91 61 70 wenden. In der „Abfall­App“ und Online stellt das Landratsamt bereits jetzt die richtigen Termine bereit. Im App-Store, Online oder als QR-Code im gedruckten Kalender steht die App zum Download bereit. Im Internet können die Abfuhrtermine für die eigene Adresse unter „Abfalltermine Online“ angesehen und ausgedruckt werden.