Verschiedenes, Punkt zehn. Auf den ersten Blick ein harmloser Teil der Tagesordnung. Da stockt Grafenbergs Bürgermeisterin Annette Bauer die Stimme. Die 38-Jährige kämpft mit den Tränen, während sie ihren Abschied als Rathauschefin bekannt gibt. Nun auch in öffentlicher Sitzung vor Zuhörern aus dem Ort, nachdem Annette Bauer zuvor ihre Mitarbeiter und die Gemeinderäte informiert hatte: Wie bereits ausführlich berichtet, gibt die Verwaltungsfachfrau ihr Amt schon Ende April aus gesundheitlichen Gründen ab. Der Amtsarzt hatte Annette Bauer die Dienstunfähigkeit bescheinigt. Sie wird frühzeitig in den Ruhestand versetzt.

Am Ende ihrer Erklärung füllt betroffenes Schweigen den Raum. Annette Bauer will schon gewohnt zackig zum nächsten Thema überleiten, da grätschen die Stellvertreter der Bürgermeisterin dazwischen. Thomas Vorwerk (FWV) dankt Annette Bauer für ihre Offenheit, ihren Einsatz und die Leistung für die Gemeinde. Und er zeigt vollstes Verständnis für den Schritt der Bürgermeisterin: „Ihre Gesundheit geht vor.“

Auch Rudolf Rampf (CDU) zeigte sich integer. Er machte sowohl der scheidenden Kommunalpolitikerin wie auch den Grafenbergern Mut. „Viele fragen sich jetzt, wie es im Ort weitergeht“, sagte der Unternehmer. „Aber der Gemeinderat steht hinter Sache, und ich hoffe, dass wir wieder jemand finden, der der Aufgabe des Bürgermeisters gerecht wird.“

Beide, Rampf und Vorwerk, werden nun einen großen Teil der Amtsgeschäfte von Annette Bauer übernehmen. Die aus Glems stammende Verwaltungsexpertin hatte in ihrer Rede noch um Verständnis für ihren Schritt gebeten – und dabei angekündigt, sie wolle für eine „reibungslose Übergabe“ sorgen und weiterhin mit Rat und Wissen aushelfen.

Davon soll auch ihr Nachfolger profitieren. Einen geeigneten Kandidaten fürs Grafenberger Schultesamt zu finden, sieht Thomas Vorwerk als eine Aufgabe der nun Verantwortlichen an, sagte er im Gespräch mit der SÜDWEST PRESSE. Sein Wunsch: „Ein Bürgermeister durch und durch, der sein Handwerk gelernt hat.“

Gewählt werden soll, wie ebenfalls berichtet, noch vor der Sommerpause, damit der oder die Neue zeitnah die Arbeit aufnehmen kann. Schließlich haben die Grafenberger in naher Zukunft dicke Bretter zu bohren. Dazu gehört nach dem Bau der Ortsumfahrung (Einweihung Ende des Monats) längst nicht nur das Gestalten einer neuen Ortsmitte – eine Aufgabe für die kommenden Jahre. Gefragt sind die Kommunalpolitiker auch, was das neue Gewerbegebiet Hochsträß und schließlich die Zukunft des Gebietes Trieb angeht. Am Ortsende Richtig Nürtingen ist bekanntlich ein Discounter nebst Tankstelle mit Backshop geplant. Grafenberger Einzelhändler machen gegen dieses Ansinnen mit einer Unterschriftenliste Front.

Trotz der Aufgabenfülle schaut auch Rudolf Rampf optimistisch nach vorne. „Wir schaffen das – und wir stehen zu unserem Wort“, so der CDU-Politiker. Was den Grafenberger in diesen Wechselzeiten wohl zugute kommt: Dem Gemeinderat bleiben nach der Kommunalwahl sämtliche Routiniers erhalten. Sowohl Thomas Vorwerk und Rudolf Rampf treten wieder an, wie auch Manfred Knöll, der wie Rampf die 70 überschritten hat. Lediglich Hermann Doster (FWV) nimmt aus der Riege der Elder Statesmen seinen Abschied.