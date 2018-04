Dettingen „Wir haben noch nichts in der Tasche“

Dettingen / Regine Lotterer

Das Ermstal präsentiert sich derzeit als großes, blühendes Paradies. Die Bedingungen sind also nahezu ideal, um sich bei einem Rundgang durch die Dettinger Streuobstwiesen einen Eindruck vom Stand der Dinge zu verschaffen. Gut 100 Interessierte folgten deshalb am Sonntag der entsprechenden Einladung des Kreisverbandes der Obst- und Gartenbauvereine, des Arbeitskreises Obstbau und Baumwarte sowie des Landkreises Reutlingen. Auch in diesem Jahr ist die Vegetation wieder ihrer Zeit voraus, sagt Ulrich Schroefel, der Geschäftsführer des Kreisobstbauverbandes. Die April-Temperaturen liegen deutlich über dem langjährigen Mittel. Aus diesem Grund ist die Blüte bei einigen Bäumen bereits beendet, etwa bei einigen Kirschsorten. Sie haben schon kleine Früchte angesetzt, wie während des Rundgangs zu sehen war. „Die Bienen konnten in den vergangenen Wochen fliegen, die Blüten wurden bestäubt“, sagt Schroefel.

Wer genau hinschaut, erkennt zwischen den Fruchtansätzen der Kirsche aber auch schon die ersten Schädlinge: Eine nur wenige Millimeter große Frostspannerraupe hat an einer kleinen Frucht genagt, wie Schroefel sofort erkennt. Auch der Feuerbrand bleibt eine Gefahr, warnt der Fachmann. Obstbauern sind momentan aufgerufen, ihre Bestände genau zu beobachten und zu spritzen. Dafür gibt es seit einigen Jahren eine biologische Alternative zum Antibiotikum, ein Pflanzenschutzmittel auf Hefe-Basis.

Stimmen die aktuellen Wetterprognosen, müssen die Gütlesbesitzer nicht mit einem extremen Kälteeinbruch wie im vergangenen Jahr rechnen. Doch die Obstbauern bleiben vorsichtig: Immerhin sind die Eisheiligen noch nicht vorbei. Auch so manches Unwetter mit Hagelschlag kann in den kommenden Wochen und Monaten noch übers Ermstal ziehen: „Wir haben es noch lange nicht in der Tasche“, betont ­Ulrich Schroefel.

Die Route, die sich die Organisatoren für den Blütenrundgang ausgesucht haben, war mit Bedacht gewählt, da sie zum Dettinger Kirschenweg und zur Dettinger Kirschenheimat führt. Letztere beherbergt 50 althergebrachte Sorten, die heute allerdings nur noch selten in den Boden kommen. Jeweils ein Paar darf deshalb nun unterhalb des Calverbühls gedeihen, darunter Exoten wie die Porzellanschecke oder die Ochsenherzkirsche.

Ohnehin hat sich der Kreis­obstbauverband den Erhalt traditioneller Sorten auf die Fahne geschrieben. Einst beherbergten Mustergärten dieses historische Erbe, sie gerieten aber mehr und mehr in Vergessenheit, wie Ulrich Schroefel ausführt. Einer hat sich gleichwohl in Dettingen erhalten, ein weiterer könnte nun im Ermstal dazukommen, sagt Dietmar Bez, der Erste Vorsitzende des Obstbauverbandes. Alle Gütlesbesitzer sind jedenfalls aufgerufen, seltene Sorten ebenso an den Verband zu melden wie potenzielle Flächen für einen Mustergarten: „Wir nehmen Angebote gerne an.“ Dettingen wäre für ein solches Refugium sicher ein guter Standort, schließlich hat sich in der Gemeinde eine große Sortenvielfalt erhalten, erläutert Roland Lieb, Vorsitzender der Dettinger Obstbauern. Zudem sei die Kommune stets bereit, Geld in die Hand zu nehmen, um die Streuobstwiesen zu pflegen und zu erhalten. Und das, obwohl der Kirschenanbau für die Ermstäler längst kein besonders einträgliches Geschäft mehr ist.

Ganz anders sah das in den 1960er Jahren aus, wie sich Lieb erinnert: Damals gelangten Kirschen aus Dettingen mit dem Zug sogar bis ins weit entfernte Berlin. Rund 20 000 Kirschbäume ließen sich in den glorreichen Tagen auf Dettinger Wiesen zählen, heute sind es nur noch zwischen 14 000 und 15 000. Dieser dramatische Schwund innerhalb kurzer Zeit hat Gründe, wie Roland Lieb erklärt. Die großen Handelsketten setzen beispielsweise seit den 1960er Jahren auf südeuropäische Kirschen, die sind knackiger und fester als die Ware aus dem Ermstal. Angesichts dieser Situation sei das Engagement der Gemeinde Dettingen für den Erhalt des kulturellen Erbes der Region nicht hoch genug zu schätzen, findet Lieb. Wer selbst etwas dafür tun wolle, könne den Ertrag eines der kommunalen Kirschbäume ersteigern und anschließend ernten. Die entsprechenden Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. Über Kirschenkäufer freut sich übrigens auch der Dettinger Obstbauverein, der ebenfalls eine Anlage bewirtschaftet.