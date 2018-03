Denker „Wenn du tust, was du tust“

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

So kann es gehen im Leben. Da sitzt man als Zehntklässler des Musikzugs der Schönbein-Realschule im Musikraum, da geht die Tür auf und einer der herausragendsten deutschen Liedermacher kommt herein. Am Dienstag hat Konstantin Wecker über sich und sein Leben erzählt, und ja, so kann es auch gehen: Die Schüler kannten ihn nur, weil sie im Unterricht auf ihn vorbereitet wurden. Das hat Rektor Jürgen Grund dem deswegen keinesfalls verletzten Künstler zu Beginn des Besuchs gesagt. Jetzt kennen sie ihn, und vermutlich wird ihnen irgendwann bewusst, welchem Menschen sie da ohne großes Dazutun über den Weg gelaufen sind. Oder er ihnen. Wecker gab tags zuvor ein Konzert in der ausverkauften Metzinger Stadthalle, die Schulstunde war eine Zugabe, ehe er weiterzog nach Ludwigshafen, wo er am Abend auftrat.

Da saß er also mit einem Schal. Solche Schals, wie sie außer Joachim Löw nur Künstler tragen. Und dann begann er zu erzählen. Über die Schönheit der Sprache beispielsweise, über Gedichte. „Schreibt doch mal Tagebuch“, empfahl er den Jugendlichen, „und zeigt es niemandem.“ Wecker weiß, dass heute 15-Jährige damit wenig anfangen können. Die schreiben Beiträge für Facebook, mit denen sie gefallen wollen. Das ist falsch, sagt Konstantin Wecker. Anderen gefallen zu wollen, heißt, sich ihnen auszuliefern. „Habt Mut“, hat er den Schülern empfohlen, „steht auch zu den Außenseitern. Die sind spannend. Mitläufer haben wir genug.“

Er, Wecker, ist bekennender Anarchist. Und wenn er von Revolution spricht, meint er keine, die mit Waffengewalt Herrschaftsverhältnisse ändert. Mit seiner Revolution möchte er die Hierarchien neu ordnen. Dass allein Kalkül und Verstand die gesellschaftlichen Regeln bestimmen, kritisiert er. Das Herz kommt dabei zu kurz. Pol Pot, auch den werden die Schüler nicht mehr kennen, hatte einst an der Pariser Sorbonne studiert, um später in Kambodscha das Schreckensregime der Roten Khmer anzuführen und fast zwei Millionen Menschen umzubringen. „Und Goebbels“, dozierte Wecker, „war auch nicht gerade dumm.“ Nein, der Verstand wird überbewertet, vor allem kann er Schaden anrichten, wenn das Herz nicht dabei ist. Wecker hat früh gelernt, auf sein Herz zu hören, wobei er selbstkritisch genug war, auch Schwächen zuzugeben. Auch er hatte Phasen, da er aus Arroganz und Eitelkeit anderen weh tat.

Und wie schnell ist das passiert, sagte er. Seinen damals dreijährigen Sohn hat er mal angebrüllt. Er, der mit einer kräftigen Stimme Musikhallen ausfüllen kann: „Das ist doch, als hätte ich ihn geschlagen.“ Dieses Erlebnis hat ihn zu einem Lied inspiriert, zu einem von 600. Es heißt „Lied an meine Kinder“, und enthält einen schönen Satz: „Ihr wart mir doch nur geliehen. Ich rede nicht gern um den heißen Brei: ich wollte euch nie erziehen.“ Denn jeder Mensch habe das Recht zu versagen, zu widerstehen, Nein zu sagen. Einer seiner besten Freunde ist Zen-Meister. Diesen habe er mal gefragt, wann man denn erleuchtet sei. Der Meister hat kurz überlegt: „Wenn du tust, was du tust.“

Weckers Botschaften waren nicht immer Lieder. In seiner Jugend, als er im Alter dieser Schüler war, schrieb er Gedichte. Aber Gedichte unter die Leute zu bringen, ist nicht einfach. Dann hörte er Franz Josef Degenhardt und dessen Lied „Spiel nicht mit den Schmuddelkindern.“ Mensch, hat er gedacht, das ist die Idee. Gedichte zu vertonen. Singen konnte er. Sein Vater war Opernsänger. „Ein wundervoller Mensch.“ Und dann kamen ihm die Stones und Janis Joplin in die Quere und eine Wut über eine Art von Menschen, die schon seine Eltern verachteten: Faschisten, die seinem Schulfreund mit Messern nach dem Leben trachteten. Auch daraus entstand ein Lied: „Sie haben den Willy erschlagen.“ Willy heißt gar nicht so, er lebt und begleitet Wecker auf all seine Konzerte, auch im Musikraum war er dabei.

Ratio, die kann in den Wahnsinn führen, entscheidend, sagt Wecker, ist das Herz. Man kann es trainieren. Durch lesen etwa. Das hat nichts mit Bildung zu tun, „es geht darum, was durchs Lesen im Herzen passiert.“ Vielleicht schult es den inneren Dialog, schließlich besteht Sprache aus Zwischentönen. Ihm habe lesen gut getan, durch Lektüre konnte er feststellen, dass es andere gibt, die so denken und fühlen wie er. Oft sinniert Wecker auch über den Begriff Würde. Sie ist wichtig. „Nur wer Würde hat, lässt sie auch anderen.“ Er selbst hat sie sich oft selbst genommen.

Als er beispielsweise verhaftet wurde, weil er auf der Trabrennbahn in Riem in die Kasse griff. Es war sein Vater, der ihm damals Halt gab: „Konstantin, ich hab’ Dir immer schon gesagt, zwischen Künstler und Verbrecher ist nur ein kleiner Unterschied. So wie es ausschaut, taugst Du nicht zum Verbrecher.“

Auf die Frage nach einem Lieblingslied hat Wecker einen alten Weggefährten genannt: Hannes Wader und dessen Lied „Es ist an der Zeit“. Dann hat er kurz überlegt: „Leider hab’ ich es nicht parat, sonst würde ich es vorsingen.“ Er hatte zwei andere Lieder im Köcher, zu einem begleitete er sich selbst, beim anderen saß Jo Barnikel am Flügel.

Am Ende gab’s tosenden Applaus. Und dann hat die Schülerin Helen Spieler das Wort ergriffen und ihm, dem Liedermacher und Komponisten, etwas ganz Besonderes überreicht: den Social Community Award der Schönbein-Realschule. Wecker ist erst der zweite, der ihn verliehen bekam.