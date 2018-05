Konzert „Unvergessliches“ Konzert auf der Treppe

Hülben / swp

In bewährter Manier wird das Treppenhauskonzert des Frauenchors „TonArt“ des Gesangvereins Hülben im Alten Schulhaus am 12. und 13. Mai über die Bühne gehen. Das Thema lautet „Unforgettable“. Mit Evergreens, Swing-Klassikern und Ohrwürmern von Benny Godman, Ira Gershwin, den Andrew Sisters oder Frank Sinatra werden die Zuhörer in eine Zeit der Schellackplatten, der Hoffnungen und Leidenschaft entführt. Das Konzert beginnt am Samstag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr. Einlass bei freiem Eintritt ist jeweils eine halbe Stunde früher.