Kabarett „Trollinger“ für einen guten Zweck

Bempflingen / swp

Dietmar Fauser hat die nächste Veranstaltung für einen guten Zweck schon geplant: Am Freitag, 13. April, tritt Werner Koczwara, ab 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus auf, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Hauptpreisträger des Kleinkunstpreises 2017 des Landes Baden-Württenberg präsentiert sein neues Programm „Für eine Handvoll Trollinger“

Der Inhalt: Wir kennen das kleine gallische Dorf, das erbitterten Widerstand gegen die Römer leistet. Wir kennen auch das amerikanische Großdorf Springfield, in dem die Familie von Homer Simpson lebt. In beiden Dörfern wohnen letztlich sehr sympathische Verrückte. Nun kommt ein neues Dorf hinzu. Und hier leben Zeitgenossen, die psychisch noch weitaus instabiler sind. Werner Koczwara erzählt uns die Geschichte dieses Dorfes. Er umreißt einen Zeitraum von 60 Jahren, und dies mit einer atemberaubenden Pointendichte. Ein kabarettistisch tief schürfendes und dabei ungemein komisches Programm mit einem leichten Hang zu künstlerischer Anarchie. „Für eine Handvoll Trollinger“ wird dargebracht in bundesweit verständlichem Oxford-Schwäbisch. Als Zugabe erfolgt ein Sprachkurs, in dem strittige Begriffe erklärt werden. Spätestens dann kommt es regelmäßig zu dramatischen Szenen im Publikum.

Kartenvorverkauf unter Telefon (0 71 23) 93­ 26­ 40 oder Bestellungen unter faudie@gmx.de.