Pliezhausen „Strings in concert“

Pliezhausen / swp

Die Streicher haben mit „Strings in Concert“ bei einem Konzert ihr Können bewiesen. Fachbereichsleiterin Kerstin Wengel begrüßte im neuen Domizil der Musikschule Pliezhausen zahlreiche Besucher. Die Fachbereichslehrerinnen Anke Sosa, Kerstin Wengel, Martina Trost-Gelse, Edwina Ionescu und Lena Speerfechter hatten ein abwechslungsreiches, buntes Programm zusammengestellt.

Kontrabass wieder dabei

Der Streicherspielkreis unter der Leitung von Kerstin Wengel begeisterte mit zwei Stücken, bevor erstmalig beim Streicherkonzert auch ein Beitrag von Kontrabässen zu hören war. Bis dato fehlte er im Musikschulangebot, seit diesem Schuljahr gibt es aber auch dieses Unterrichtsfach. Zwei Schüler aus der Instrumenten-AG der Grundschule Pliezhausen spielten nach lediglich vier Unterrichtsstunden mit Lehrerin Lena Sperrfechter „der Kuckuck und der Esel“.

Mit unterschiedlichen Beiträgen ging es im Programm weiter, die sowohl von Anfängern als auch von Fortgeschrittenen zum Besten gegeben wurden. Bei den meisten Stücken begleitet Lehrer Takahiko Saito am Klavier. Ein Höhepunkt des Konzertes war der Auftritt eines zwölfköpfigen Celloensembles, dass von Martina Trost-Gelse zusammengestellt und geleitet wurde. Gespielt wurden zwei Stücke, und zwar das bekannte „The House of the rising sun“ und „Smooth Criminal“ von Michael Jackson.

Nach einer Pause ging es mit den Streichern des Sinfonieorchesters weiter, die die bekannte „Air“ aus der Orchestersuite D-Dur interpretierten. Anschließend folgten der erste Satz aus dem G-Dur Cellokonzert von Carl Stamitz, der Pachelbel-Kanon, das ungarische Concertino von Oskar Rieding und die F-Dur Violinromanze von Ludwig von Beethoven.

Beethoven und McCartney

Auch das Erwachsenenensemble trat auf, was mittlerweile eine Tradition geworden ist. In diesem Jahr erklang das nur von Streichern untermalte Lied „Eleanor Rigby“ von Paul McCartney. Anke Sosa übernahm hierbei nicht nur die Leitung, sondern bot auch den Gesangspart auf der Violine überzeugend dar. Das Abschlussstück spielten dann wie in den vergangenen Jahren alle Streicher des Fachbereichs gemeinsam, wobei es in diesem Jahr so viele waren, dass nicht einmal alle auf die Bühne passten. So mussten die Kontrabässe vor der Bühne platziert werden.