Metzingen „Stadtradeln“ beginnt im Juni

Metzingen / swp

Nach zwei Jahren Pause beteiligt sich die Stadt Metzingen erneut am deutschlandweiten Wettbewerb „Stadtradeln“ des Klimaschutz-Bündnisses, dem größten kommunalen Netzwerk zum Klimaschutz. Die Kampagne dient der Förderung des Fahrrads im Straßenverkehr, um unter anderem Luftschadstoffe und Lärm zu reduzieren und die Lebensqualität in Städten und Gemeinden deutlich zu verbessern. Mehr als 700 Kommunen aus Deutschland nehmen in diesem Jahr an der Aktion teil.

Metzingen ist vom 10. bis 30. Juni mit von der Partie. In diesem Zeitraum können alle Bürger von Metzingen sowie alle Personen, die in Metzingen arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, bei der Kampagne „Stadtradeln“ mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Wer mitmacht, kann im Aktionszeitraum beruflich oder privat mit dem Rad die Kilometer sammeln und vielleicht auch Freunde und Kollegen zum Mitradeln animieren.

Jeder kann ein „Stadtradeln“-Team gründen oder einem beitreten, um beim Wettbewerb teilzunehmen. Dabei sollten die Radelnden so oft wie möglich das Fahrrad privat oder beruflich nutzen. Interessierte können sich schon jetzt unter www.stadtradeln.de/metzingen anmelden. Als besonders beispielhafte Vorbilder sucht die Stadt Metzingen auch sogenannte „Stadtradeln-Stars“, welche demonstrativ in den 21 Tagen kein Auto nutzen und komplett auf das Fahrrad umsteigen.

Während der Kampagne bietet die Stadt Metzingen allen Bürgern die Meldeplattform „RADar!“ an. Mit diesem Tool haben Radelnde die Möglichkeit, via Internet oder über die kostenfreie App auf störende und gefährliche Stellen im Radwegeverlauf aufmerksam zu machen.

Für Fragen zum Thema „Stadtradeln“ steht Umweltberater Wolfgang Zimmermann im Rathaus, Zimmer N013, Telefon (0 71 23) 92 52 40 gerne zur Verfügung.