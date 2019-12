Wenn am Ende des Geldes regelmäßig zu viel Monat übrig bleibt, fangen die Probleme an. Oftmals setzt dann eine Negativspirale ein, aus der Betroffene aus eigener Kraft nur noch schwer einen Ausweg finden.

Die Zahl der Beratungen steigt

Laut Schuldenatlas 2018 gelten derzeit rund zehn Prozent der Deutschen als überschuldet. Ihre Ausgaben übersteigen also ihre Einnahmen. Auch im vergleichsweise reichen Landkreis Reutlingen bewegen sich die Zahlen auf diesem Niveau, wie Daniel Spinner und Florian Hecht von der Schuldnerberatung des Diakonieverbands Reutlingen und der Liga der freien Wohlfahrtspflege wissen. Und die Zahl steigt seit fünf Jahren kontinuierlich an.

Stromsperren und Zwangsräumungen nehmen zu

Wie sie beobachten, haben in Zeiten steigender Miet- und Energiepreise auch die Fälle von Stromsperren und Zwangsräumungen merklich zugenommen. Für viele Betroffene sind erst derlei drastischen Einschnitte der Auslöser, nach Hilfe zu suchen und an die Tür der Schuldnerberatung zu klopfen. „Meistens kommen die Menschen, wenn sie bereits mit dem Rücken zur Wand stehen“, berichtet Spinner über seine täglichen Erfahrungen als Sozialarbeiter in Bad Urach und Münsingen.

Jeder Fall ist anders

So unterschiedlich die Zahl der notwendigen Beratungstermine ist, so unterschiedlich sind auch die Problemlagen und die Gründe, warum sich die Schuldenspirale in Gang gesetzt hat. Typische Auslöser sind Arbeitslosigkeit, gescheiterte Existenzgründungen, Krankheiten oder diverse Schicksalsschläge wie etwa der Tod des Ehepartners. Doch manchmal hält das Leben auch ganz andere Wendungen parat, die geeignet sind, finanzielle Schieflagen auszulösen. Was als Liebes- und Lebensglück samt Kindern und eigenem Haus mit Garten begann, mündet nach einer Scheidung mitunter nicht nur in ein emotionales, sondern auch in ein finanzielles Desaster. Während die Liebe und das zweite Portemonnaie längst gegangen sind, erweisen sich langfristige Kreditverträge als weitaus beständiger.

195 Klienten im Jahr 2018

Der durchschnittliche Klient, den Spinner betreut, ist etwa 40 bis 50 Jahre alt und geht, entgegen des landläufigen Klischees, einer Arbeit nach. Die allerdings ist oft im Niedriglohnsektor angesiedelt. Viele brauchen daher aufstockende Hilfen durch den Staat, um das Existenzminimum zu sichern. Im vergangenen Jahr betreute Spinner insgesamt 195 Klienten, die aus dem Gebiet zwischen Grafenberg im Norden und Zwiefalten im Süden, Trochtelfingen im Westen und dem Gutsbezirk Münsingen stammen. Die Dunkelziffer der Betroffenen dürfte gleichwohl weitaus höher liegen. Die steigende Zahl derer, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, setzt die Kommunen zunehmend unter Druck, weiß Spinner. Sie sind es, die städtische Wohnungen oder Notunterkünfte bereitstellen müssen.

Hemmschwelle ist groß

Haben Schuldner ihre Scheu und die Angst sich zu offenbaren erst einmal überwunden, verfolgen Spinner wie auch Hecht einen ganzheitlichen Ansatz. Dabei geht es um mehr als nur um die akute Krisenbewältigung und die Herstellung eines ausgeglichenen Haushalts, samt der Suche nach Vergleichen und der Vereinbarung von Ratenzahlungen. In einem ersten Schritt geht es vor allem auch darum, die Lebenszusammenhänge der Ratsuchenden zu verstehen und individuelle und nachhaltig wirkende Hilfen anzubieten. Zupass kommt der Beratungsstelle dabei die enge Verzahnung mit weiteren Hilfsangeboten unter dem Dach der Diakonischen Bezirksstelle. Ob Sucht-, Sozial-, Kur- oder Migrationsberatung: Die Wege sind kurz und erlauben auch multifaktorielle Problemlagen gezielt und umfassend anzugehen. Verhindert werden soll dadurch der sogenannte Drehtüreffekt, der die Klienten schon bald wieder in die Schuldnerberatung bringen würde.

Altersarmut immer öfter Thema

Denn, so beobachtet es Spinner, die Möglichkeiten sich zu verschulden sind groß. Ob es das Internet ist, das zum schnellen Klick verleitet oder aber Kredite zum vermeintlich Schnäppchenpreis: Die Verführungen sind ebenso vielfältig wie tückisch. Insbesondere bei jungen Menschen nehmen Konsumschulden zu. Doch die wenigsten Klienten laufen sehenden Auges in die Schuldenfalle. Zunehmend klopfen etwa Rentner an die Tür der Schuldnerberatung, weil sie nur über eine knappe Rente verfügen. Das Thema Altersarmut, so befürchtet es Spinner, wird ihn in den kommenden Jahren verstärkt beschäftigen.

Kostenlose Beratung und zinsloses Darlehen

Neben einem kostenlosen und umfassenden Beratungsangebot bietet die Schulnerberatung des Diakonieverbands zudem einen sogenannten Entschuldungsfonds. Im Jahr 2017 aufgelegt, können hieraus zinslose Darlehen in Höhe von 4000 Euro ausgegeben werden, die je nach Kräften in Raten zurückgezahlt werden müssen. Die Geldspritze soll dazu beitragen, akute Problemlagen zu überbrücken und ein wenig Seelenruhe einkehren zu lassen. Denn auch das ist eine Erfahrung, die Spinner während seiner langjährigen Beratertätigkeit immer wieder gemacht hat: „Schulden machen mit der Zeit krank.“

Info Die Schuldnerberatung des Diakonieverbandes Reutlingen ist zu finden in Bad Urach (Neue Straße 23) und in Münsingen (Kirchplatz 2). Einmal die Woche finden dort offene Sprechstunden statt. Weitere Infos unter (0 71 25) 94 87 63 und (0 73 81) 48 27.