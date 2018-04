Dettingen „Ich will einfach noch weiterschaffen“

Von Anja Weiß

Mit 92 Prozent der Stimmen ist Michael Hillert als Bürgermeister wiedergewählt worden. Eine überwältigende Mehrheit, getrübt nur von der geringen Wahlbeteiligung. „Das ist ärgerlich, denn es ist das wichtigste Recht in der Demokratie wählen zu gehen“, so Dr. Rolf Hägele, der als Bürgermeister-Stellvertreter Michael Hillert auf seine nächste Amtszeit verpflichten durfte. Doch dieses Bedauern blieb am Donnerstag nur eine Randnotiz, lieber warf Hägele stattdessen einen Blick zurück und in die Zukunft.

Vorbildliche Arbeitsweise

So könne Hillert auf hervorragende Leistungen verweisen, und er habe sich in der dritten Amtszeit auch gewandelt. Dem Wunsch, er möge besser zuhören und die Bürger mehr zu Wort kommen lassen, sei er gefolgt. „Die Dinge werden nun unter Einbeziehung der Bürger angegangen“, betonte Hägele. Auch sonst war er voll des Lobes, sprach von einer „vorbildlichen Arbeitsweise“, und dass Verwaltung und Gemeinderat ein „konstruktives, offenes Verhältnis pflegen“. Ausruhen auf diesen Lorbeeren ist für Hillert allerdings nicht drin, zu viele Aufgaben stehen auch für die kommenden acht Jahre an. Die größte ist mit Sicherheit das neue Schulzentrum, aber auch sonst wird es Projekte geben, die viel Kraft, Engagement und Geld kosten. Dafür brauche es einen Antrieb, und passend dazu hatte Rolf Hägele als Geschenk einen solchen besorgt und zwar mit zwei Pedalen, die symbolisieren sollen, dass beide, Gemeinderat und Bürgermeister zusammenarbeiten müssen, um ans Ziel zu gelangen.

„Ich bin schon gerührt“, sagte Hillert nach der Verpflichtung, und auch wenn der Wahlkampf unspektakulär gewesen sei, sei er dankbar, dass er seine Arbeit fortsetzen dürfe. Gerade der Neubau des Schulzentrums sei ein Projekt, das mit Risiken verbunden ist, „da will ich euch nicht allein lassen, sondern das, was ich begonnen habe, will ich auch zu Ende bringen“. Schon der Bau der Schillerhalle sei einst als Jahrhundert-Projekt bezeichnet worden, die Schule koste mit mehr als 15 Millionen um einiges weiter, sei also ein 150-Jahr-Projekt, so Hillert.

Nicht komplett meinungsstabil

Sei die Schule fertig gestellt, müsse die Gemeinde sich erst konsolidieren, betonte er darum, allerdings werde er auch weiterhin Geld in die Hand nehmen, wenn es notwendig sei. Auch zum Thema „Zuhören“ sagte er augenzwinkernd noch ein paar Worte. Er sei durchaus in der Lage dazu zu lernen und sich zu ändern. „Ich bin gar nicht so meinungsstabil wie manche denken“. So bringen er und der Gemeinderat zwischenzeitlich manche Dinge in die Öffentlichkeit, ohne bereits einen Beschluss gefasst zu haben. Ganz einfach hat es so ein Schultes freilich nicht, immer wieder werde ihm Gelassenheit gewünscht, „a bissle ebbes dürftet ihr aber auch für euch behalten“, so Hillert im Bezug auf Bürger, die schnell auf die Barrikaden gehen. Auch künftig werde man gemeinsam selbstbewusst die Aufgaben angehen, „ich wollte einfach noch weiterschaffen“, so Hillert. Eine Entscheidung, über die sich auch Landrat Thomas Reumann freut, „denn schlagartig ist mir klar geworden, was mir gefehlt hätte, wenn Sie nicht wieder gewählt worden wären“. Er drückte seinen Respekt aus, dass Michael Hillert auch seine dritte Amtszeit mit „so viel Engagement, Herzblut und Glanz in den Augen angeht“. Dettingen sei eine lebens- und liebenswerte Gemeinde, in der sich die Bürger engagieren und die viel zu bieten hat. Beispielsweise Musik, wie Matthias Beck in seinen Beiträgen zwischen und nach den Reden bewies. Vor allem das Abschlussstück, in dem er eine Gemeinderatssitzung auf unterschiedlichen Flöten nachstellte, sorgte für Begeisterung.