Metzingen „Ich denke, dass am Ende die Vernunft siegt“

Metzingen / Regine Lotterer

Noch ist Michael Donth zuversichtlich, wenn es um die Zukunft der Bundesregierung geht. Er glaubt an das Verhandlungsgeschick der Kanzlerin und an ihre Überzeugungskraft auf europäischer Ebene. Mit Frankreich, sagt Donth, gebe es ja bereits eine bilaterale Vereinbarung zum Thema Flüchtlinge, mit Italien sei Merkel derzeit im Gespräch. Die Chancen stünden also gut, einen Kompromiss zu finden, damit Deutschland künftig mehr Flüchtlinge als bislang direkt an der Grenze abweisen kann: „Wenn wir die Leute zurückschicken, müssen wir das aber vorher kommunizieren.“

Nationale Alleingänge

Werde den Asylsuchenden dagegen ohne vorherige Absprache mit den Nachbarländern die Einreise verweigert, könne sich eine ähnliche Situation wie 2015 entwickeln. Die Menschen würden wieder an der deutsch-österreichischen Grenze sowie entlang der Balkonroute stranden. Womöglich fänden sie auch einen Weg über weniger stark kontrollierte Grenzabschnitte. Als Konsequenz aus dieser Situation, fürchtet Donth, würden sich dann überall in Europa die Schlagbäume senken, weil jedes Land nur noch auf nationaler Ebene und ohne Rücksicht auf die Verbündeten agiert.

Restriktive Grenzkontrollen träfen indessen nicht zuletzt eine intensiv miteinander verwobene europäische Wirtschaft ins Mark, glaubt Donth. Einzelne Komponenten, etwa in der Auto- und Maschinenbauindustrie, werden heute innerhalb kürzester Zeit von verschiedenen Produktionsstandorten an die Werkbänke geliefert. Lange Staus an den Grenzen ließen den Konjunkturmotor zumindest stottern, womöglich würden sie ihn sogar rasch abwürgen. „Die deutsche Wirtschaft hält das nicht lange aus.“ Deshalb bedürfe es klarer Absprachen zwischen den einzelnen Ländern Europas. Am Ende eines solchen Prozesses müsse eine gemeinsame europäische Regelung beim Thema Flüchtlinge folgen: „Das geht aber nur mittelfristig.“

Vom heftig eskalierenden Streit zwischen den Unionsschwestern ist auch Michael Donth überrascht worden. Als in der vergangenen Woche während einer gemeinsamen CDU/CSU-Fraktionssitzung über den Masterplan gesprochen worden sei, habe er zunächst gedacht, er habe vergessen, sich ins Thema einzulesen. Was nicht stimmte. Niemand außer Seehofer und Merkel kenne die Details des 63 Punkte umfassenden Seehofer’schen Konzepts. Selbst Fraktionschef Volker Kauder habe den Bundesinnenminister bislang vergebens darum gebeten, ihm das Papier zukommen zu lassen.

Wie ernst die Lage ist, wurde Donth am 14. Juni klar, als die Abgeordneten von CDU und CSU getrennt voneinander tagten. „Es stand Spitz auf Knopf.“ Dass die CSU der Kanzlerin an diesem Tag allerdings die Zwei-Wochen-Verhandlungsfrist mit den europäischen Partnern einräumte, hat Michael Donth wieder etwas beruhigt. Zumal seiner Meinung nach keine der Unionsschwestern vom Bruch der Regierung profitiert: „Die CSU steht am Ende auch mit heruntergelassenen Hosen da.“ Unionswähler, das weiß Donth aus Erfahrung, goutieren es nicht, wenn es interne Querelen gibt. Sie könnten bei möglichen Neuwahlen erst gar nicht an die Urne gehen oder ihre Stimme einer anderen Partei geben. Dabei, sagt Donth, hätten Union und SPD einen guten Koalitionsvertrag ausgehandelt. Auch der Asylkompromiss, den CDU und CSU im vergangenen Jahr gefunden hätten, bilde ein tragfähiges Fundament für eine Zusammenarbeit.

Rückkehr zur Sachlichkeit

Umso mehr hofft er auf einen Sieg der Vernunft und auf eine Rückkehr zu einer sachlichen Arbeitsatmosphäre zwischen den Schwesterparteien. Immerhin seien sich Merkel und Seehofer bei 62,5 Punkten des 63-Punkte umfassenden Masterplans ja ganz offensichtlich einig. Der Streit drehe sich momentan nur um jene Flüchtlinge, deren Fingerabdruck bereits in einem anderen EU-Land registriert worden ist. „Das muss man nicht so hochpeitschen.“

Falls sich der Streit zuspitze und Kanzlerin Merkel ihren Innenminister entlasse, breche die Fraktion und damit die Regierung allerdings auseinander. „Das ist klar.“ Zumal Seehofer auch CSU-Vorsitzender sei.

Im übrigen, sagt Donth, habe Angela Merkel auch 2015, als sich die deutschen Grenzen für die gestrandeten Flüchtlinge öffneten, in Absprache mit Österreich und Ungarn gehandelt: „Das war kein Alleingang.“