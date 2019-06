Als die ungarische Regierung vor 30 Jahren damit begann, den Eisernen Vorhang zu öffnen, setzte sie eine Dynamik in Gang, an deren Ende die kommunistischen Regime in Osteuropa zerbröselten. Der Kontinent erhielt die Chance, Grenzen zu überwinden und wieder zusammenzufinden. Einen Beitrag zu diesem neuen Miteinander leisten auch die beiden Städte Metzingen und Nagykálló, die seit 26 Jahren partnerschaftlich miteinander verbunden sind.

Die Freundschaft zu erhalten und zu pflegen, ist freilich eine Aufgabe, für die kontinuierlich gearbeitet werden muss. Zumal die beiden Städte mehr als 1000 Kilometer voneinander entfernt liegen. Gerade deshalb wollen Deutsche und Ungarn die Kontakte zwischen den Schulen beider Städte wieder intensivieren, wie Eckart Ruopp, der Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Metzingen-Nagykálló erklärt. Sowohl bei Matthias Pröhl, dem Direktor des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums, als auch bei Jürgen Grund, dem Leiter der Schönbein-Realschule, rannte er mit diesem Vorschlag offene Türen ein. Nun hat die erste ungarische Schülerin die Chance ergriffen, seit Anfang Mai lernt Fruzsina Nagy gemeinsam mit den Zehntklässlern des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums.

Mit dem Beginn der Pfingstferien endet ihr Aufenthalt in der Sieben-Keltern-Stadt, dann steht ihr eine 14-stündige Autofahrt zurück in die Heimat bevor. Für die 18-Jährige kein Problem, schließlich nimmt sie viele positive Erfahrungen mit zurück nach Ungarn. Sie freut sich, dass sie die Chance hatte, die Deutschen und ihre Kultur hautnah zu erleben, wie sie betont. Das habe ihr Verständnis für die Bundesrepublik vertieft. Sie kann sich deshalb gut vorstellen, nach dem Abitur, das sie im kommenden Jahr bestehen möchte, in Deutschland zu studieren. In Nagykálló, glaubt sie, ist das Interesse an einem regelmäßigen Schüleraustausch mit Metzingen groß. Zumal ohnehin regelmäßig junge Ungarn in die Kelternstadt kommen, um während des Sommers im Ferientagheim mitzuarbeiten.

Wie im Märchen

Dort packte auch Fruzsina Nagy vergangenes Jahr mit an und sammelte dabei gleich die ersten Erfahrungen mit dem Dialekt der Schwaben. Von dessen Klang, erzählt sie, ist sie „total begeistert“, auch wenn sie nicht immer alles versteht, was gesagt wird. Ihr Besuch im Ermstal hat die junge Frau auch in einen Fan der schwäbischen Küche verwandelt. Vor allem Maultaschen, selbstredend mit Kartoffelsalat, haben es ihr angetan. „Ich finde es voll nett, wie stolz die Schwaben auf ihre eigenen Traditionen sind“, sagt Fruzsina Nagy.

Land und Leute kennen lernen, diesem Ziel hat sich die junge Frau in den vergangenen Wochen intensiv gewidmet. Sie war auf Entdeckungstour in Tübingen, Esslingen, Bad Urach und Neuffen, vom mittelalterlichen Flair der Städte ist sie hingerissen: „Das ist einfach märchenhaft.“ Unterwegs war sie in der Region vor allem mit Bus und Bahn, für den öffentlichen Nahverkehr in Deutschland findet sie dabei nur lobende Worte: „Die Verbindungen sind toll.“ Zu Besuch war die 18-Jährige übrigens auch in Stuttgart, um ihre Stimme bei den Europawahlen abzugeben. Für Fruzsina Nagy ein durchaus denkwürdiger Tag, schließlich war sie zum ersten Mal aufgerufen, über die Sitzverteilung in einem Parlament mitzuentscheiden. Ihren Stimmzettel konnte sie im ungarischen Konsulat in die Wahlurne werfen. Eine Möglichkeit, die zahlreiche Landsleute nutzten: „Es war unheimlich viel los.“

Dem Unterricht am Gymnasium zu folgen, war für Fruzsina Nagy übrigens kein Problem. Sogar in den naturwissenschaftlichen Fächern kam sie gut mit, „das hat mich ein wenig überrascht“. Wiewohl sie zuhause in Nagykálló ein zweisprachiges Gymnasium besucht, das von der griechisch-katholischen Kirche getragen wird.

Ihre deutschen Freunde muss Fruzsina Nagy übrigens nicht lange vermissen. Bereits an Fronleichnam, 20. Juni, startet der Metzinger Partnerschaftsverein zu einer Bürgerreise nach Nagykálló, um ein weiteres Kapitel der Städtefreundschaft aufzuschlagen.