In sieben Wochen wird gewählt, nicht nur in und für Europa, sondern auch in den Städten und Gemeinden. Vor allem in letzteren zeigen sich die direkten Folgen kommunalpolitischen Wirkens. Am Freitag machte der zahlreiche Besuch der Bürgerversammlung das Interesse der hier lebenden Bürger daran deutlich. Lilli Reusch gehört seit 20 Jahren dem Neuhäuser Ortschaftsrat an, seit zehn Jahren ist sie Ortsvorsteherin. In ihrem Rechenschaftsbericht resümierte sie die Entwicklung des Metzinger Stadtteils in der vergangenen Wahlperiode.

Steigende Einwohnerzahl

Die gestiegene Einwohnerzahl macht bereits deutlich, dass Neuhausen ein lebens- und liebenswerter, heimatprägender Ort ist. Bei allen Erfolgen der Ortskernsanierung, der Unterbringung der Flüchtlinge, der Kinderbetreuung und so mancher Umgestaltungen machte Lilli Reusch deutlich, welche Herausforderungen zu bewältigen waren. Wohl nicht zufällig ging sie gleich zu Beginn auf die Salonkreuzung ein.