Bad Urach 9200 Stimmen für die Klinik

Bad Urach / swp

9200 Unterschriften hat die Bürgerinitiative (BI) für den Erhalt der Ermstalklinik in Bad Urach zwischen Oktober 2018 und Ende Januar 2019 gesammelt.

Begleitend zur Unterschriftenaktion warf die Initiative grundsätzliche Fragen zur Zukunft der medizinischen Grundversorgung in Bad Urach und Umgebung auf. Am 20. Dezember stellten sich Landrat Thomas Reumann und der Aufsichtsrat mit Klinikleitung und Ärzten öffentlich der Kritik und versuchten Antworten zu geben. Aus Sicht der Initiative indes blieben Fragen offen.

Mit der Übergabe der Unterschriften will die Bürgerinitiative nun ihr Versprechen einlösen, dieses breite Anliegen öffentlich und transparent weiter im Fokus zu behalten. Die Bürgerinitiative übergibt deshalb öffentlich am Donnerstag, 7. März, um 11.30 Uhr in der Ermstalklinik den, wie es heißt, „gebündelten Unmut zu den Veränderungen und Plänen an diesem Standort“ an Landrat Reumann.