Metzingen 900 Bürger beteiligen sich am Einsatz für eine saubere Stadt

Von Gabriele Böhm

In Metzingen, Neuhausen und Glems versammelten sich am Samstagmorgen trotz der eisigen Kälte wieder die freiwilligen Helfer der Frühjahrsputzaktion. Sechs Metzinger Schulen hatten in der vergangenen Woche bereits das Umfeld ihrer Schulen vom Müll befreit. „Die Gewerbeschule säubert sogar mehrmals jährlich“, sagte Organisator Wolfgang Zimmermann von der Stadtplanung.

Zahl der Helfer steigt

Der Einsatz, für eine saubere Stadt zu sorgen, sei sehr lobenswert, so Zimmermann. Beispielsweise am Gymnasium habe die Zahl der Teilnehmer weiter deutlich zugenommen. Auch der Naturkindergarten sei wieder bei der Markungsputzete dabei.

Insgesamt waren mehr als 900 freiwillige Helfer im Einsatz. Über 30 Gruppen aus Vereinen und Verbänden - von der DLRG und der Freiwilligen Feuerwehr über die Landsmannschaft der Siebenbürgener Sachsen bis hin zum Schwäbischen Albverein – ließen sich mit Handschuhen, Zangen und Abfallsäcken ausrüsten. Während man in Metzingen als kleine Entschädigung zwischen einem Vesper und drei Euro Vespergeld wählen konnte, wartete in Neuhausen und Glems ein zünftiges gemeinsames Essen auf die Helfer. Gesäubert wurde ein Großteil der Gemarkung, vorwiegend der Außenbereich, und insbesondere an Straßen und Wegen, am Weinberg, Florian und Hofbühl. In Neuhausen trafen sich die Helfer am Feuerwehrhaus, wo Ortsvorsteherin Lilly Reusch an die einzelnen Gruppenleiter Zettel mit den Einsatzgebieten verteilte. Giuseppe Vernaci vom FC Neuhausen war mit seinen beiden Söhnen Valentino (8) und Loris (5) dabei. „Wir schätzen eine saubere Umgebung. Außerdem können die Kinder so gleich lernen, dass man nicht einfach seinen Müll in der Landschaft entsorgt. Ich denke, wenn sie selbst einmal Müll aufgesammelt haben, werfen sie nichts mehr leichtfertig weg“, sagte Vernaci.

Vorbildfunktion für andere

Das habe auch eine Vorbildfunktion für andere. Die Familie säuberte mit anderen zusammen das Gelände an der Klosterstraße, wo sie Kippen, Plastiktüten und Flaschen in die blauen Müllsäcke packten. Einige Helfer des Fischereivereins schlüpften in der Nähe in sogenannte Wathosen. Gruppenweise säuberten sie die Gewässer, wobei sich beispielsweise an Tiefenbach und Glemsbach auch Müll an eigentlich völlig unzugänglichen Stellen fand.

Die jährliche Aktion „Saubere Stadtmarkung“ gibt es seit 1970. Etwa vier bis fünf Tonnen Müll werden jährlich eingesammelt. Wertstoffe, vor allem größere Gegenstände wie Elektrogeräte, Metall oder Autoreifen, werden dabei getrennt erfasst und einer Wiederverwertung zugeführt. Seit 2006 werden Elektro- und Elektronikgeräte kostenlos angenommen, derzeit beim Wertstoffhof der im Auftrag der Stadt von der Firma ALBA in der Ziegeleistraße betrieben wird. Dort kann beispielsweise auch Alteisen kostenlos abgegeben werden.

„Die Stadtverwaltung möchte damit auch die Bürger für das Thema Abfall sensibilisieren und hofft, dass sie ihr Verhalten ändern und ihre Abfälle entsprechend einem Recycling zuführen, statt sie in der Landschaft zu entsorgen“, sagt Zimmermann.