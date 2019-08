Seit Donnerstagabend sucht die Polizei nach der 81-jährigen Margarethe Lore Bernauer, die in Bempflingen vermisst wird. Die an Demenz erkrankte Seniorin verließ gegen 21.45 Uhr ihre Wohnanschrift in der Gartenstraße mit unbekanntem Ziel.

Aufgrund ihrer Erkrankung ist die Frau nicht mehr in der Lage, sich zu artikulieren, teilt das Polizeipräsidium Reutlingen in einer Mitteilung mit. Es besteht die Gefahr, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. In der Nacht zum Freitag und am Freitagmorgen wurden umfangreiche Suchmaßnahmen in Bempflingen und Umgebung durchgeführt, in die auch ein Polizeihubschrauber, ein Personensuchhund und Rettungshundestaffeln mit Flächensuchhunden eingebunden waren. Auch die Freiwillige Feuerwehr Bempflingen ist im Einsatz und stellt ihr Gerätehaus für die Suchmannschaften zur Verfügung.

„Die Frau ist sehr dement, orientierungslos und spricht nicht. Schauen Sie bitte in Ihren Gärten, Garagen oder Gartenhäuschen nach“, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde Bempflingen. Im Ort sind auch Suchplakate verteilt.

Personenbeschreibung

Die Vermisste konnte allerdings noch nicht aufgefunden werden. Sie ist 160 Zentimeter groß und schlank, hat graue Haare und trägt eine Brille. Sie ist mit einer roten Strickjacke, blauer Hose und Hausschuhen bekleidet. Zeugen, denen die Frau auffällt oder aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 70 22) 92 24 0 umgehend beim Polizeirevier Nürtingen zu melden.